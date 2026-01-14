Cristina Álvarez asume desde este jueves la presidencia de El Corte Inglés

Cristina Álvarez asume desde mañana, jueves 15 de enero, el cargo de presidenta no ejecutiva de El Corte Inglés a propuesta de su hermana y antecesora en el cargo Marta Álvarez, lo que da continuidad a la saga familiar al frente de la empresa de distribución. Tras su nombramiento, Cristina Álvarez aseguró que desempeñará sus funciones "con humildad y defendiendo los intereses de accionistas, empleados y clientes de El Corte Inglés".

Esta decisión se enmarca en un proceso de remodelación de la primera línea ejecutiva de El Corte Inglés. Así, Cristina Álvarez será presidenta no ejecutiva; Santiago Bau queda al frente de la dirección general tras el cese de Gastón Bottazzini como consejero delegado, y Rafael Díaz como secretario general con rango de director general.

Marta Álvarez, por su parte, continuará como miembro del Consejo y de la Comisión de Seguimiento, además de seguir en la dirección estratégica de Marcas Propias, Moda y Hogar.

La ya expresidenta comentó en su relevo que llegaba el momento de "abrir una nueva etapa" en la presidencia del grupo. Su decisión, precisó, fue "personal y de manera voluntaria".

Estrategia hasta 2030

De este modo, este nuevo equipo de alta dirección afronta los objetivos marcados en el Plan Estratégico 2025-2030 de los grandes almacenes.

En el último ejercico fiscal, cerrado a finales de febrero de 2025, el grupo de grandes almacenes comunicó un beneficio neto de 512 millones de euros, un 6,7% más que en el ejercicio anterior; en tanto que la facturación alcanzó los 16.675 millones, lo que supone un avance del 2% interanual.

En su primer semestre fiscal del actual curso, El Corte Inglés informó el pasado noviembre de unas ganancias netas de 224 millones, un 10,3% más interanual.

Además, la empresa anunció que invertirá 3.000 millones de euros hasta 2030 en aspectos como la remodelación de las tiendas, la expansión de los negocios y el crecimiento en las capacidades logísticas y tecnológicas del grupo.