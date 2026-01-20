Covirán refuerza su cúpula directiva para acelerar la modernización de su red de supermercados

Covirán da un paso decisivo en su hoja de ruta de crecimiento y transformación. La cooperativa de distribución alimentaria ha ampliado su comité de dirección con la incorporación de tres nuevas áreas estratégicas: Comercial y Compras; Canal de Proximidad, y Personas y Organización. Una reorganización que eleva de cuatro a siete el número de miembros del máximo órgano ejecutivo y que responde a los desafíos que marcarán el futuro inmediato del sector.

Este movimiento se enmarca en el impulso del proyecto Covirán Contigo, orientado a la modernización integral de su red de supermercados, la mejora de la experiencia de compra y el fortalecimiento del modelo cooperativo. Con la integración de áreas que hasta ahora formaban parte del comité ejecutivo, la compañía gana agilidad y capacidad de respuesta en ámbitos clave como la calidad, la innovación tecnológica y la cercanía al cliente.

La ampliación llega tres años después de la incorporación de Esteban Gutiérrez a la Dirección General y en un momento de consolidación del modelo de negocio, con una orientación plenamente centrada en el socio detallista. Gutiérrez continúa al frente del comité de dirección, respaldado por una trayectoria de tres décadas en la cooperativa y un profundo conocimiento de toda la cadena de suministro.

Junto a él se incorporan Verónica Guerrero, al frente del área de Personas y Organización, con un perfil centrado en la gestión del talento y la transformación cultural; Luis Miguel Sánchez, responsable de Comercial y Compras, con una amplia experiencia en negociación, marca propia y estrategia comercial; y Juan Jesús Martínez, director del Canal Proximidad, con dos décadas de trayectoria en el sector y un enfoque operativo orientado al crecimiento del comercio de cercanía.

El comité se completa con los actuales responsables de Finanzas, Tecnología y Logística: Juan Alfonso Martín, José María Buendía y Francisco Jesús Joyanes, profesionales con largas trayectorias en Covirán que han acompañado la evolución de la cooperativa desde distintas áreas, especialmente en digitalización, eficiencia operativa y gestión económica.

Respuesta a las necesidades del sector

Desde la compañía destacan que esta estructura renovada permitirá responder con mayor rapidez a los estándares actuales del mercado y a las expectativas tanto de los socios como de los consumidores finales. Todo ello coincide, además, con la celebración del 65 aniversario de Covirán y con una amplia red de supermercados repartidos por la Península Ibérica.

En el caso de Andalucía, la cooperativa ha continuado durante el pasado año reforzando su presencia con nuevas aperturas y remodelaciones. Entre ellas, el Supermercado Reche SL en Chirivel (Almería), un establecimiento de 159 metros cuadrados, incorporó servicios como la venta asistida en carnicería y charcutería y el reparto a domicilio vía WhatsApp. A esta actuación se sumó la apertura de SCA Coop. Nuestra Señora del Rosario en El Saucejo (Sevilla), con 470 metros cuadrados, nueve empleados y mejoras tecnológicas como etiquetas electrónicas y formación online para el personal.

Actualmente, Covirán está formada por 2.166 socios detallistas independientes y es la primera cooperativa ibérica por número de establecimientos. El ejercicio 2024 se cerró con 2.472 supermercados en España y Portugal, unas ventas brutas de 1.846,2 millones de euros y la generación de 14.813 empleos directos, cifras que reflejan el peso de la cooperativa en el sector de la distribución alimentaria y su apuesta por un crecimiento sostenido y cercano al territorio.