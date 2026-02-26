Dia abrirá cien tiendas en España en 2026 con una inversión de 210 millones de euros

Grupo Dia está en condiciones de acelerar los compromisos del plan estratégico 2025-2029 tras el regreso al beneficio el año pasado y tras el proceso de transformación que ha vivido la cadena en los últimos años. En España, prevé invertir 210 millones de euros en este ejercicio, 50 más que el año pasado, y abrir 100 nuevas tiendas en términos netos (el 70% franquiciadas y el 30% propias), un número superior a las 94 del año pasado y que acercaría el objetivo de llegar a los 300 nuevos establecimientos.

El CEO global de Dia, Martín Tolcachir, ha asegurado en la presentación de resultados que el grupo ha crecido “por encima del mercado en volúmenes por tienda, lo que demuestra la salud del crecimiento; captamos nuevos clientes y vienen con más frecuencia”. Además, afirma que el nuevo rumbo del grupo y el regreso a resultados positivos (tras ganar 129 millones de beneficio frente a las pérdidas de 61 el año pasado) ha fortalecido la situación financiera del grupo y ha hecho que el mercado tenga una “altísima valoración” sobre la capacidad de Dia de Construir valor en el futuro. “Eso se refleja en la revaloración excepcional de la acción en 2025”.

La cadena, abierta a una posible vuelta al dividendo

De hecho, la intención del grupo es negociar con los bancos con los que refinanció la deuda la posibilidad de volver a abonar dividendo, según ha revelado el director financiero, Guillaume Gras.

Ricardo Álvarez, CEO en España, ha asegurado por su lado que Dia ha avanzado 0,1 puntos de cuota en España, hasta el 5%, lo que le consolida como cuarto operador en el país, y que la firma espera “crecer a mayor velocidad que el resto”. Para ello, confía en la mejora de eficiencias que traerán los nuevos centros logísticos de la compañía, dos de ellos en Andalucía. El de Sevilla ya funciona desde el primer trimestre del año pasado, el de León abrirá previsiblemente en mayo y el de Antequera, el último en anunciarse, está planeado para mediados del año que viene si “todo sale según lo planificado”. La cadena afirma que las obras empezarán “lo antes posible”, sin especificar ninguna fecha concreta. “Hay que entender el impacto que nos van a aportar”, afirma Tolcachir, “nos permitirá mejorar aún más la calidad del servicio, acelerar la velocidad de las entregas y mejorar mucho en términos de margen”.

Frescos y marca propia, los ejes sobre los que gira el crecimiento

Ahora mismo, el foco en España está puesto en el crecimiento orgánico, aunque “si aparece alguna oportunidad de algún operador que se pueda integrar de manera eficiente lo analizaremos”, afirma Álvarez. En ese sentido la idea es fortalecer la marca propia, y de hecho ya en 2025 ha crecido dos puntos en la participación en las ventas. Eso sí, la estrategia de que el 50% del surtido sea del distribuidor y el otro 50% del fabricante continuará, para dar al cliente “libertad de elección”.

La otra apuesta son los frescos, que pesan ya un 29% en las ventas y que han crecido un 1,5% en el último año, a lo que se añade la innovación en el surtido, con 100 productos listos para el ‘air fryer’, otros con alto valor en proteínas y los ‘ready to cook’, con seis platos por ahora.

Otra pata del nuevo modelo de Dia es, según afirma Álvarez, la reducción de costes en procesos para repercutir lo menos posible la inflación en el consumidor. El CEO de la compañía en España asegura que en su conjunto los precios de venta han subido un punto en 2025, frente al 2,7% del IPC alimentario. Es decir, que Dia ha absorbido, según sus cálculos, 1,7 puntos de inflación. En 2026 tiene previsto una inversión de 180 millones en promociones para hacer más atractiva la oferta a través del Club Dia o de la ‘app’ del supermercado.

En esta línea, la cadena está elevando las ventas ‘on line’ a doble dígito, hasta representar el 5% de la facturación total, y eso se está consiguiendo, afirma, a través del crecimiento de la ‘app’.

Argentina: recuperación gradual, no explosiva

Por último, en Argentina, donde Dia tiene una cuota del entorno del 15%, el grupo sigue pasando por dificultades debido a que todavía hay muchas restricciones en el consumo en el país. Aun así, en el segundo semestre volvió al Ebitda positivo y este año Dia espera una “recuperación no explosiva, pero sí gradual”, explica Tolcachir: “Los niveles de satisfacción de los clientes están en récord; estamos bien posicionados para capturar beneficios en el momento que el mercado se vaya recuperando”. La firma prevé ir reduciendo el número de tiendas en términos netos unas 10-15 al año, una rotación que Tolcachir considera “natural” en una red con más de mil establecimientos.