Dominion adquiere la empresa gaditana Ecogestión de Residuos con sede en Arcos

La empresa vasca Dominion ha adquirido el 100% de Ecogestión de Residuos SL, una empresa gaditana con sede en Arcos que atesora más de dos décadas en la gestión integral y transferencia de residuos industriales. La compañía continúa su apuesta medioambiental en 2025 con la tercera operación de compra.

Desde Global Dominion destacan que con esta incorporación fortalecen su presencia en un polo industrial clave del sur de Andalucía. La sociedad arcense genera en su actividad de gestión de residuos industriales un ebitda de casi un millón de euros. Su amplia trayectoria hace que cuente con una sólida cartera de clientes, que incluye tanto pymes como grandes corporaciones. Así, con esta adquisición pretende ampliar la capacidad de su área Global Dominion Environment (GDE) para ofrecer soluciones integrales en el ámbito de la economía circular. A la vez la compañía vasca podrá crear sinergias operativas con las infraestructuras de gestión de residuos con la que ya opera en el sur de España para optimizar los procesos y fortalecer su propuesta para clientes industriales.

Un sector atomizado

Dominion completa en lo que va de ejercicio la tercera adquisición en su estrategia de convertirse en un referente europeo de la gestión medioambiental. Un sector, advierte, que se encuentra todavía muy "atomizado" y que camina hacia modelos productivos más eficientes y circulares, con el impulso de la regulación europea y la creciente demanda de soluciones sostenibles.

"2025 está siendo un año clave para nosotros. Esta adquisición es la tercera que hacemos este año en el área medioambiental y refleja nuestro compromiso con una industria más sostenible, ayudando a nuestros clientes a cumplir con sus objetivos medioambientales y reducir su huella de carbono sin comprometer la competitividad. Estamos orgullosos de incorporar a Ecogestión de Residuos a GDE y sin duda reforzará nuestra posición como socio de referencia en Europa en la gestión ambiental", señalan desde la empresa. El objetivo de la compañía es alcanzar los 500 millones de euros de facturación en 2025.

Sobre Dominion

Fundada en Bilbao en 1999, Dominion es una compañía de proyectos y servicios que impulsa la transformación de sectores clave hacia modelos más sostenibles, eficientes y conectados. Está organizada en dos grandes áreas estratégicas: GDE, especializada en soluciones medioambientales, economía circular y descarbonización; y GDT, centrada en infraestructuras energéticas, de telecomunicaciones y digitalización. Con presencia en más de 35 países, más de 750 clientes y un equipo de más de 10.000 personas, alcanza una facturación superior a los 1.100 millones de euros anuales y cotiza en la Bolsa española desde abril de 2016.

La familia Riberas es, a través de su holding industrial Acek, uno de los principales propietarios de la empresa. Jon Riberas Mera es, de hecho, consejo dominical de Global Dominion, cargo que se añade al de co presidente del holding familiar o de presidente ejecutivo de Gonvarri Industries. Además, forma parte del consejo de administración de Gestamp, la empresa de diseño, desarrollo y fabricación de componentes metálicos para el automóvil de la que es presidente ejecutivo su hermano, Francisco José Riberas Mera.