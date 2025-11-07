Elon Musk convence a los accionistas de Tesla de que merece un bonus de un billón de dólares

Ni los malos resultados financieros de Tesla, ni la continua bajada de ventas en casi todo el mundo (con la curiosa excepción de España), ni el descrédito que el polémico (y breve) paso de Elon Musk por la Administración Trump ha conllevado para la marca (desperfectos en vehículos particulares, quema de concesionarios) han sido argumentos suficientes para que los accionistas de la compañía rechazasen el no menos polémico premio que han otorgado este jueves a su fundador.

Un billón de dólares en acciones (sujetos, eso sí, al cumplimiento de una serie de objetivos) que permitirían al sudafricano hacerse con el control de la compañía y, de paso, convertirse en el primer billonario del mundo.

Un consejo de administración nada parcial

La propuesta, que formaba parte de un orden del día en el que se votaban 14 puntos en total, salió adelante con el 75% de los votos. Se diría que los accionistas se han guiado por aquello del malo conocido, porque precisamente así es como lo había planteado el propio consejo de administración del fabricante de coches eléctricos que preside Robyn Denholm.

Con una sutileza que se fue diluyendo conforme se acercaba la fecha de la junta, insistieron una y otra vez que, de no salir adelante el bonus a Musk, sería muy difícil retenerlo en la compañía.

No ha sido esa la única decisión cuestionable de un consejo al que con frecuencia se ha criticado, también desde dentro de la propia Tesla, por plegarse a los deseos e intereses del multimillonario.

Esta misma noche, han permitido votar a Musk sobre su propio bonus, algo que puede que no contravenga las normas empresariales en general o de esta firma en particular pero que, sin duda, no resulta demasiado ético.

A fecha de hoy, hasta que se materialice (si ocurre) ese premio, el dueño de X (antes Twitter) posee el 15% de las acciones de Tesla. Es decir, que el resultado de la votación no es tan aplastante como parecería a simple vista (el Fondo soberano noruego había sido uno de los que habían anunciado su oposición y durante la misma junta se escucharon intervenciones grabadas de accionistas también contrarios).

De hecho, algunos analistas de Wall Street aseguran que, con ese porcentaje y ese montante económico, la gestión de Musk en los últimos años debería someterse a un férreo escrutinio. Esos mismos analistas dudan que, en este caso, eso vaya a ocurrir.

Que el punto sobre el bonus iba a salir adelante parecía claro desde el mismo inicio de la junta. Durante la lectura del orden del día, al enunciado del punto en cuestión le siguió una sonora ovación de los asistentes.

Recibido como una estrella de rock

Una ovación que se torno en atronadora cuando el propio Musk salió al escenario, a ritmo de rock, bailoteando (primero solo, después acompañado de sus robots Optimus).