Ghenova incorpora a Héctor Cansino como director de su área de negocio digital

La multinacional sevillana Ghenova ha anunciado este martes la incorporación de Héctor Cansino como nuevo director de Ghenova Digital, un movimiento que la empresa considera estratégico para intensificar su apuesta por la transformación tecnológica y la innovación en sus diferentes líneas de actividad.

La compañía presenta este nombramiento como un paso decisivo para impulsar el desarrollo de soluciones avanzadas y el uso de tecnologías emergentes en los sectores en los que opera, según expone en la nota difundida el 3 de marzo de 2026. Ghenova señala que su objetivo inmediato consiste en fortalecer su propuesta tecnológica global y potenciar el análisis de datos dentro de sus proyectos.

Héctor Cansino Muñoz-Repiso es Ingeniero Superior en Telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla –promoción de 1998– y cuenta con formación en alta dirección por IESE Business School. La compañía destaca que acumula más de 25 años de trayectoria en el sector TIC, con experiencia en áreas comerciales y de desarrollo de negocio en multinacionales de primer nivel, entre ellas Orange España –actual MasOrange– y NTT DATA –anteriormente Everis–. Su perfil está especializado en entornos B2B, grandes empresas y administraciones públicas, con responsabilidad directa sobre equipos amplios y con foco en crecimiento sostenible, transformación organizacional y apertura de cuentas estratégicas.

Héctor Cansino. / M. G.

Un nombramiento alineado con la visión tecnológica del grupo

La dirección de Ghenova asegura que la llegada de Cansino responde a la intención de “situar la digitalización como uno de los pilares fundamentales de su crecimiento, presente y futuro”. La empresa sostiene que su vertical digital desempeñará un papel clave en la creación de servicios de alto valor añadido y en la expansión de su propuesta tecnológica.

La organización subraya que su estrategia pasa por ampliar y consolidar su capacidad tecnológica, con el objetivo de competir con ventaja en los mercados europeos e iberoamericanos donde ya opera a través de proyectos de ingeniería, consultoría y soluciones digitales.

Según la nota, esta división digital se ha convertido en un elemento central dentro de la diversificación del grupo, que mantiene actividad en sectores como naval, defensa y seguridad, energía y agua, industria, infraestructuras y puertos.

Margen de crecimiendo en Ghenova Digital

Cansino ha expresado “su entusiasmo por asumir este nuevo reto profesional”, destacando el potencial de Ghenova para convertirse en un referente en soluciones digitales avanzadas. Sus declaraciones enfatizan el margen de crecimiento que presenta la empresa en proyectos de innovación aplicados a la industria y a las administraciones públicas.

Ghenova explica que su estructura actual está formada por más de 1.300 profesionales –el 80% de ellos ingenieros– distribuidos en 18 sedes situadas en 9 países: España, Brasil, Colombia, Bolivia, Estados Unidos, Australia, Corea del Sur, Reino Unido y Arabia Saudí. La compañía sostiene que su modelo se basa en la sinergia entre áreas y en una apuesta permanente por la innovación, un enfoque que pretende reforzar mediante este nuevo impulso a su división digital.

La empresa considera que Ghenova Digital será determinante en la ampliación de servicios tecnológicos que complementen su actividad de ingeniería y en el desarrollo de nuevas líneas de negocio con especial atención a la transformación digital de sus clientes.