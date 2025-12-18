Global Ports y Ocean Platform Marinas gestionarán la terminal de cruceros y megayates del Puerto de Sevilla

La alianza empresarial entre Global Ports Holding Limited, el mayor operador global de terminales de cruceros del mundo con presencia consolidada en Asia, África, el Caribe y Europa; y Ocean Platform Marinas (OPM), uno de los principales gestores de grandes esloras en España, se ha adjudicado la gestión de la terminal de cruceros y megayates del Puerto de Sevilla. El proyecto abarca una superficie de 5.100 metros cuadrados distribuidos entre la actual terminal de cruceros del Muelle de las Delicias, explanadas adyacentes y la línea de atraque.

El consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS) ha dado este jueves luz vez a la concesión durante los próximos 25 años para reforzar el posicionamiento del recinto hispalense como destino de alto nivel para cruceros y megayates. El objetivo es atraer escalas de mayor valor añadido para estas dos líneas de negocio, optimizar todos los servicios asociados a cada llegada y mejorar la experiencia del pasaje, así como reforzar la integración urbana del frente marítimo.

El ámbito de actuacion de esta iniciativa incluye, además de la superficie mencionada, la ocupación de 1.548 metros cuadrados en el Muelle de Tablada para la nueva terminal de cruceros que se ubicará en uno de los históricos tinglados del puerto, dentro del Distrito Urbano Portuario. Una vez trasladado el atraque de cruceros a Tablada, el Muelle de las Delicias reforzará su papel como marina para grandes yates.

A lo largo de las distintas fases del proyecto, Global Ports y OPM -cuyo accionista mayoritario es Ocean Capital Partners- tienen previsto invertir más de 5 millones de euros destinados, principalmente, al desarrollo de la nueva terminal y a la mejora de los servicios para cruceros y megayates. En concreto, el programa de actuaciones recoge mejoras en las áreas de atraque, optimización del flujo de pasajeros, soporte especializado para grandes yates y facilidades técnicas para invernada y reparaciones a flote.

El programa de inversión se ejecutará durante los próximos cinco años; aunque, en el corto plazo, la alianza empresarial destinará más de 700.000 euros a mejoras en la actual terminal de cruceros y en el Muelle de las Delicias.

Además de las operaciones de cruceros, la concesión incluye la prestación de servicios especializados para megayates, como asistencia de concierge, aprovisionamiento y soporte técnico, posicionando a Sevilla como un puerto base atractivo y destino de invernada para operadores.

Incremento de pasajeros

El Puerto de Sevilla, con su ubicación dentro de la Eurovía del Guadalquivir, combina itinerarios fluviales y marítimos. En la actualidad, el volumen de pasajeros de cruceros ronda los 20.000 cruceristas al año, una cifra que la nueva concesionaria prevé incrementar respaldada por su posición en el sector, las relaciones con las navieras y su red global de negocio.

Global Ports Holding es el mayor operador de puertos de cruceros del mundo, con presencia consolidada en las regiones del Caribe, el Mediterráneo y Asia-Pacífico. Fundada en 2004, gestiona 32 puertos de cruceros en 19 países, prestando servicio a más de 22 millones de pasajeros anuales, a través de sus atraques en puntos como Barcelona, Las Palmas, Málaga, La Valeta, Lisboa, Kusadas y Nassau.

Por su parte, Ocean Capital Partners es una empresa española de proyección internacional especializada en el desarrollo, gestión e inversión en iniciativas portuarias y marítimas. Con más de 50 años de experiencia, acompaña a sus clientes a lo largo de todo el ciclo de vida de los proyectos, desde su concepción hasta su operación, ofreciendo servicios de consultoría, gestión e inversión con una visión a largo plazo

“Los líderes mundiales del sector se han aliado para gestionar la terminal de cruceros en una clara apuesta por el Puerto de Sevilla”, ha destacado Rafael Carmona, presidente de la APS. Carmona ha valorado el "interés mostrado en el potencial de la ciudad como destino turístico de excelencia" y ha señalado que “nuestro objetivo es impulsar de forma conjunta el desarrollo del negocio portuario de cruceros premium y megayates bajo criterios de sostenibilidad, con más escalas y una marina en pleno corazón urbano”.

Potencial de Sevilla

De su lado, Mehmet Kutman, presidente y CEO de Global Ports Holding ha declarado que “estamos encantados de ampliar nuestra presencia en España con la Terminal de Cruceros del Puerto de Sevilla". "Desde el momento en que vi Sevilla por primera vez, quedé cautivado por su belleza, historia y espíritu único, y es realmente inspirador formar ahora parte de una ciudad tan extraordinaria. Junto con nuestro socio local, OPM, creemos que ofrece un potencial excepcional tanto para operaciones de cruceros como de megayates”, ha añadido.

Asimismo, José Luis Almazán, CEO de Ocean Capital Partners, ha destacado que "queremos convertir a Sevilla en un modelo de integración puerto-ciudad, una base donde las embarcaciones puedan recibir servicios de primer nivel y disfrutar de una experiencia urbana única. Para ello, contamos con el respaldo de la Autoridad Portuaria de Sevilla y con el de Global Ports Holding como el mejor aliado en gestión de terminales y atención al pasaje".