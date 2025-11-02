H2O Innovation compra la sevillana Lama para mejorar sus soluciones de filtrado de agua

La multinacional canadiense H2O Innovation ha anunciado la adquisición de Lama Sistemas de Filtrados, histórica compañía fundada en Sevilla en 1948 y especializada en soluciones de filtración de agua. Con esta operación, vigésima en los últimos 25 años, la corporación da un paso más en su estrategia de consolidación internacional y potencia su negocio de componentes y consumibles para la industria de filtración con membranas.

Desde su origen en la capital andaluza hace más de siete décadas, Lama ha desarrollado tecnología clave para la eliminación de sólidos en suspensión, destacando en el diseño de filtros autolimpiantes y sistemas que van desde equipos manuales hasta soluciones totalmente automatizadas. Su trayectoria le ha permitido posicionarse como un proveedor de referencia en los sectores municipal, industrial y agrícola, tanto en España como en mercados internacionales.

Con la integración de su catálogo, H2O Innovation amplía su capacidad para responder a las necesidades de fabricantes de equipos originales y firmas de ingeniería que operan en el tratamiento de agua mediante ultrafiltración y ósmosis inversa.

El movimiento refuerza, además, el peso de su división de Productos de Especialidad, donde la marca Piedmont ya desempeña un papel protagonista en el pretratamiento para ósmosis inversa. Ahora, con las tecnologías de Lama, la compañía suma soluciones complementarias orientadas a ultrafiltración y se consolida como proveedor integral de componentes para sistemas de membranas a escala global.

En palabras de Frédéric Dugré, presidente y consejero de H2O Innovation, "la sólida experiencia de Lama en sistemas de filtración autolimpiantes la convierte en una incorporación perfecta para nuestro negocio de componentes y consumibles. Esta adquisición refuerza nuestra posición de liderazgo en la cadena de suministro global de desalinización y amplía las soluciones que ofrecemos a clientes en todo el mundo".

La operación garantiza la continuidad del proyecto empresarial sevillano: los 40 empleados de Lama permanecerán en la nueva estructura, asegurando la preservanción del conocimiento técnico y el impulso al crecimiento futuro bajo el paraguas del grupo canadiense. "Estamos muy ilusionados de unirnos a H2O Innovation y llevar nuestra experiencia en filtración a un mercado internacional más amplio", subraya Jorge Lama, presidente de la compañía. "Juntos, podremos aportar un valor aún mayor a nuestros clientes y socios", añade.

Con sede en Quebec, H20 Innovation trabaja bajo el lema Simplify Water y opera a través de cuatro áreas estratégicas: tecnologías y servicios de agua, productos especializados, operación y mantenimiento, e infraestructura hídrica. Su objetivo: acompañar a industrias y comunidades en la gestión sostenible del ciclo del agua, desde el tratamiento hasta la reutilización.

Parte jurídica

Montero Aramburu & Gómez-Villares Atencia ha asesorado al grupo empresarial Lama en el proceso de venta de las compañías Lama Sistemas de Filtrado, S.L.U. y Fernando Lama, S.L.U. a la compañía canadiense H2O Innovation.

El equipo asesor del despacho ha estado liderado por Juan Manuel Martínez Carpio, director del Departamento Mercantil, y Felipe Fernández-Sacristán Garrido, socio del Departamento de Derecho Tributario, con apoyo de Pedro Fernández Palacios de Leyva, Reyes Silva Romero y Gonzalo Ramos García.