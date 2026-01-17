Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González

Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro

Herpac impulsa su expansión exterior desde Barbate, cuna de la almadraba

17 de enero 2026 - 06:00

Un recorrido en imágenes del día a día en Herpac, desde la llegada y el ronqueo de los atunes hasta la elaboración de salazones, conservas, semiconservas y ahumados que viajan a 15 países. La tradición artesanal, la experiencia de su equipo humano y una apuesta constante por la calidad y la innovación conviven en la fábrica de esta empresa, profundamente arraigada en Barbate.

Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
1/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
2/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
3/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
4/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
5/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
6/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
7/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
8/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
9/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
10/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
11/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
12/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
13/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
14/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
15/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
16/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
17/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
18/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
19/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
20/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
21/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
22/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
23/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
24/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
25/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González
Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro
26/26 Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro / Miguel Ángel González

También te puede interesar

Lo último

stats