Imágenes de una tradición viva: Herpac por dentro

Un recorrido en imágenes del día a día en Herpac, desde la llegada y el ronqueo de los atunes hasta la elaboración de salazones, conservas, semiconservas y ahumados que viajan a 15 países. La tradición artesanal, la experiencia de su equipo humano y una apuesta constante por la calidad y la innovación conviven en la fábrica de esta empresa, profundamente arraigada en Barbate.
