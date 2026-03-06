Indra firma un acuerdo con Ghenova para sumar sus capacidades de ingeniería en proyectos complejos de defensa

Indra Group ha firmado un acuerdo de colaboración con la multinacional de origen andaluz Ghenova Ingeniería con el objetivo de sumar capacidades en el desarrollo de tecnología y soluciones destinadas al ámbito de la defensa. La alianza busca reforzar la oferta de productos y servicios para las Fuerzas Armadas y contribuir al impulso de una industria tecnológica que refuerce la soberanía nacional.

La colaboración permitirá combinar las capacidades tecnológicas de ambas compañías y explorar oportunidades conjuntas en programas europeos y en otros mercados internacionales, además de apoyar el desarrollo de los Programas Especiales de Modernización (PEM) impulsados por el Ministerio de Defensa.

Con más de 40 años de trayectoria y una plantilla superior a los 1.300 profesionales, Ghenova ofrece servicios integrales y multidisciplinares de ingeniería, consultoría y soluciones tecnológicas aplicadas a proyectos complejos. Sus capacidades complementan las de Indra, especialmente en ámbitos vinculados a la ingeniería avanzada y al soporte técnico de grandes programas industriales.

Ambas compañías ya han trabajado conjuntamente en proyectos de apoyo logístico en el ámbito naval, uno de los sectores en los que la empresa con sede central en Sevilla cuenta con una amplia especialización. Ghenova dispone además de presencia en diferentes territorios de España, entre ellos Andalucía, Asturias, Galicia o Madrid, y también opera en mercados internacionales como Reino Unido, Australia, Arabia Saudí o Brasil.

Esta implantación territorial coincide en parte con la huella industrial de Indra, que está reforzando sus capacidades productivas en ciudades como Córdoba y Gijón, donde concentra el desarrollo y fabricación de radares y vehículos terrestres.

A partir de este acuerdo, Ghenova pasa a integrarse en la cadena de suministro global de Indra, que continúa ampliando su red de socios industriales con el objetivo de que las inversiones que está recibiendo el sector de la defensa se traduzcan en oportunidades para compañías y pymes de todo el territorio nacional. La compañía tecnológica busca así impulsar la generación de tecnología, conocimiento y propiedad intelectual de origen español.

La directora de negocio Naval de Indra Group, Ana Belén Buendía, subrayó que para la empresa resulta “clave contar con compañías de todo el territorio nacional con capacidades para responder a la fuerte y urgente demanda que vive el sector de la defensa de desarrollar y fabricar soluciones altamente innovadoras”. En este sentido, destacó que el tejido empresarial español dispone de “empresas increíbles con grandes capacidades” y señaló que Indra aspira a actuar como aliada para impulsar su crecimiento.

Por su parte, el director de Desarrollo de Negocio de Ghenova, Daniel Hernanz, afirmó que para la ingeniería andaluza colaborar con Indra supone “una ventaja y también un orgullo”, al permitirle participar en proyectos de mayor alcance y contribuir al objetivo compartido de reforzar la soberanía tecnológica y el desarrollo socioeconómico del país.

El acuerdo se enmarca además en los objetivos fijados por el Ministerio de Defensa en su Estrategia Industrial de Defensa, que plantea la necesidad de fortalecer la base industrial del sector y extender su impacto a distintas regiones del país para favorecer la cohesión territorial.