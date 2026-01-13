La jiennense Petroprix alcanza las 200 gasolineras operativas tras abrir 30 en 2025

La jiennense Petroprix, la única compañía española de gasolineras automáticas que opera en latinoamérica, ha cerrado el ejercicio 2025 con un balance de 30 nuevas aperturas, alcanzando las 200 estaciones operativas distribuidas entre España, Portugal, Chile y Panamá. Estas cifras confirman el fuerte ritmo de expansión de la compañía, tanto en el ámbito nacional como internacional, con el objetivo de llegar a 300 estaciones en 2027, según indica la compañía

En concreto, durante 2025 la empresa ha inaugurado 21 nuevas estaciones en España y 7 en Portugal, mercados donde mantiene una presencia consolidada y en crecimiento. Además, ha comenzado a operar en América Latina con estaciones en Chile y Panamá, lo que supone un paso más en su estrategia de internacionalización.

Las aperturas responden a un plan de expansión basado "en la eficiencia operativa, la automatización del servicio y un modelo de negocio propio que permite a Petroprix ofrecer precios más competitivos que las estaciones tradicionales", indica la compañía.

A finales de 2025, la compañía ha reforzado especialmente su presencia en la Península Ibérica, con nuevas estaciones en puntos estratégicos como Villarreal, Madrid y Famalicão, al norte de Portugal. Estas ubicaciones han sido seleccionadas en función de su potencial de tráfico y demanda, con el objetivo de maximizar la cobertura y la rentabilidad de cada instalación.

Todas las nuevas estaciones incorporan surtidores de gasolina 95 y gasoil con aditivos de última generación HQ300 y HQ400, que mejoran el rendimiento del motor y reducen la formación de residuos. Además, muchas de estas instalaciones integran paneles solares y puntos de recarga eléctrica ultrarrápida.

"Petroprix continúa apostando por un modelo energético más limpio y eficiente, reforzando la sostenibilidad como eje clave de su crecimiento. Esta apuesta tecnológica permite además optimizar los costes operativos y ofrecer precios más bajos a los consumidores", asegura la empresa

La compañía prevé mantener su objetivo de alcanzar los 1.400 millones de facturación en 2027, apoyado en una red global de 300 estaciones. La entrada en mercados latinoamericanos forma parte de esta hoja de ruta, con foco en regiones donde el modelo automático aún está por desarrollar.

“Nuestro crecimiento no se limita ya al mercado nacional. Queremos llevar el modelo automático a regiones del mundo donde aún no existe competencia y creemos que estamos dando los pasos adecuados para liderar esta implantación”, afirma Manuel Santiago, fundador y CEO de Petroprix.