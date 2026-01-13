La venta de un ático de más de 8 millones consolida a Estepona en el mercado internacional de lujo

El proyecto residencial Tyrian Residences, promovido por Prestige Expo Group y Grupo BZH, ha cerrado la venta de uno de sus dos áticos dúplex de esquina por más de 8 millones de euros, convirtiéndose en el apartamento más caro vendido hasta la fecha en Estepona, según datos del sector proporcionados por la compañía.

La operación, realizada en formato off market con una base reducida de clientes, corresponde a Melkart, una vivienda de 1.058 metros cuadrados que forma parte del complejo de 40 residencias frente al mar que levantó una inversión de más de 70 millones de euros y cuya entrega está prevista para el cuarto trimestre de 2026.

Diseñadas como “villas en el cielo”, todas su viviendas cuentan con la certificación WELL Building Standard, reconocimiento que pone el foco directamente en la salud física y emocional de los ocupantes, evaluando diez áreas como el aire, la luz, el agua y la mente.

Particularmente, este duplex consta de un salón de más de 70 metros cuadrados, una suite presidencial de 50 metros cuadrados y techos que se elevan hasta los tres metros. Además de "vistas hacia el Mediterráneo, Gibraltar y la costa africana" desde una terraza flotante que se extiende cinco metros sin columnas, y un solárium privado.

Al aparente lujo se le suma un modelo fully serviced "poco frecuente en el mercado residencial europeo": conserjería premium 24/7, seguridad integral con doble checkpoint de acceso, reconocimiento de matrículas y sistemas de smart card y circuitos diferenciadps entre propietarios y personal, añade la promotora.

Perfil del comprador y generación de empleo

El comprador tipo pertenece al segmento high-net-worth individual (HNWI), entre 40 y 65 años, procedente de Reino Unido, Alemania, Países Bajos, Europa del Norte y del Este, Estados Unidos y Oriente Medio. Se trata de empresarios, ejecutivos senior, profesionales liberales o inversores que distribuyen su tiempo entre ciudades como Madrid, Londres, Dubái o Nueva York.

"Entre las principales razones para elegir Tyrian Residences, los futuros residentes destacan su servicio premium 24/7, la certificación WELL, la excelente conectividad a través de los aeropuertos internacionales de Málaga y Gibraltar, el clima, que garantiza 320 días de sol al año, la privacidad, la seguridad y pertenencia a una comunidad residencial internacional y estable, sin rotación turística", subrayan.

Durante la construcción han trabajado más de 85 personas diariamente. Una vez en funcionamiento, el edificio contará con 21 profesionales de manera permanente para servicios de conserjería, seguridad, mantenimiento, limpieza y bienestar, a lo que se suma el impacto indirecto del consumo de los propietarios en comercio, restauración y otros servicios locales.

Nuevo polo prime mediterráneo

La operación actúa como indicador del momento que atraviesa el segmento prime en Estepona. Durante años, el foco del comprador internacional se concentró en Marbella o Sotogrande. Ahora, la ciudad entra en esa conversación desde un proceso gradual basado en la apertura al mar, la inversión sostenida en el frente litoral y la mejora urbana.

Para este perfil, Estepona ofrece producto residencial de alto ticket y servicios equiparables a otros destinos consolidados, manteniendo una trama urbana manejable, identidad local y una vida cotidiana menos dependiente del turismo estacional.

La venta refuerza así la posición de Estepona como alternativa a Marbella, Lisboa o la Riviera francesa para el comprador internacional de lujo.