La Costa del Sol redefine su modelo turístico hacia una menor ocupación, mayor rentabilidad y apuesta por el lujo

La Costa del Sol ha cerrado 2025 consolidando un cambio de tendencia en los hábitos de consumo turístico que marca un punto de inflexión hacia una apuesta por la calidad en el modelo del destino: menos ocupación en alojamientos hoteleros, pero precios más elevados y una oferta más selecta. Aunque el grado de ocupación hotelera ha descendido algo más de un punto porcentual respecto a 2024 hasta el 75,4%, la rentabilidad por habitación ha crecido hasta los 108,2 euros de media, un incremento del 7,21% que evidencia la transformación hacia un turismo de mayor calidad y poder adquisitivo.

Así lo ha confirmado este jueves Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, quien ha presentado el balance anual calificando 2025 como "el mejor año turístico de la historia" de la provincia. Un ejercicio en el que la Costa del Sol ha recibido 14,65 millones de turistas (+1,19%) y ha generado ingresos por 21.811,7 millones de euros (+2,8%), demostrando que la estrategia de "calidad frente a cantidad" está dando sus frutos.

El auge de la oferta hotelera premium

"Cada vez se abren más hoteles de tres, cuatro y cinco estrellas", ha asegurado Salado, quien ha destacado que los viajeros están "dispuestos a pagar más por una habitación" en establecimientos de categoría superior. Esta tendencia se refleja en proyectos emblemáticos como el hotel cinco estrellas gran lujo ME Meliá Málaga, el complejo Holiday World Resort en Benalmádena, o el Waldorf Astoria de la marca de ultralujo de Hilton, que apuntan hacia un segmento de mercado más selecto.

El presidente ha subrayado que este descenso en la ocupación responde, precisamente, a una mayor oferta de plazas hoteleras y a una diversificación del alojamiento turístico, que ahora alcanza las 701.994 plazas regladas, un 6,5% más que en 2024. "Actualmente hay más hoteles que abren y más plazas a repartir", ha explicado, restando importancia a la caída en los niveles de ocupación.

Extranjeros compran vivienda como segunda residencia

Paralelamente, otro fenómeno que está transformando el paisaje turístico costasoleño responde a la adquisición de viviendas por parte de turistas extranjeros como segunda residencia vacacional. Este movimiento, impulsado por visitantes de alto poder adquisitivo que repiten estancia en el destino, contribuye a explicar tanto la menor ocupación hotelera como el aumento de la estancia media y el gasto turístico.

Mientras el número de viajeros que se quedaron en hoteles, apartamentos, campamento y alojamientos rurales descendió un 1,1% frente a 2024 hasta los 7,95 millones de alojados, y las pernoctaciones bajaron un 1,4% hasta los 30,0 millones; los turistas que llegaron a la región costasoleña se quedaron una media de 3,43 días, lo que equivale a 0,09 días más en 2025.

Récord histórico en empleo turístico

Más allá de la rentabilidad, el balance de 2025 deja otro dato destacado: el mayor nivel de empleo turístico de la historia. Con 152.162 personas ocupadas en el sector, el crecimiento ha sido del 10,7%, tres puntos porcentuales por encima del año anterior. Además, Salado ha señalado que la temporalidad se ha reducido, emergiendo un empleo progresivamente "más estable" gracias a la presencia de visitantes durante todo el año.

De los 21.811,7 millones de euros generados por el turismo, 13.006,2 millones proceden de la producción directa y 8.805,5 millones de la indirecta e inducida, evidenciando el impacto económico transversal de la principal industria malagueña.

Conectividad al alza y apuesta por mercados lejanos

La oferta de asientos de avión hacia el aeropuerto de Málaga-Costa del Sol aumentará un 6,2%, hasta los 4,4 millones de plazas, en previsiones para el primer cuatrimestre de 2026. Reino Unido mantiene el liderazgo con 963.187 pasajeros proyectados (+6,3%), seguido del mercado nacional (749.757, +0,6%) y Alemania (305.891, +5,9%).

Especial expectación genera la decisión sobre la ruta directa con Shanghái, aún pendiente de concretarse entre Málaga y Sevilla, que abriría una conexión estratégica con un mercado de alto valor para el destino. De hecho, en la estrategia de captación de turismo premium reforzada en el Plan de Acción 2026 se incluyen acciones específicas en Asia -además de EE. UU. y Canadá-, mercado caracterizado por viajeros con elevado poder adquisitivo.

Pese al optimismo, Salado ha advertido que "Málaga no puede confiarse" ante un sector "especialmente sensible a la incertidumbre geopolítica". Con todo, la Costa del Sol afronta 2026 consolidando un modelo turístico diferenciado: menos masificación, mayor rentabilidad y una oferta cada vez más orientada al segmento premium.