Ubora convierte el aeropuerto de Málaga en pionero en energía solar

El aeropuerto de Málaga-Costa del Sol acoge las primeras fotovoltaicas instaladas dentro de un aeropuerto español sin afectar a la aviación y sin depender de proyectos impulsados por Aena. Ubora Solar, la malagueña sita en el Málaga TechPark con sede en BIC Euoronava, ha sido la responsable de desarrollar y ejecutar las instalaciones de alto rendimiento para las compañías de alquiler de vehículos Europcar y Goldcar.

Su implementación marca un hito energético y de seguridad aérea, al permitir a ambas empresas generar energía propia “en uno de los entornos más sensibles y transitados del país”, detallan desde la malagueña. Y reconocen que “ser la primera empresa en España en ejecutar una instalación fotovoltaica” de estas características les ha proporcionado una “ventaja competitiva frente a otras ingenierías”.

Con un porcentaje del 95% de autoconsumo, el proyecto fotovoltaico desarrollado por Ubora consta de una planta de 80,52 kWp y 132 paneles para Europcar y otra de 95 kWP con 156 paneles para Goldcar. Ambas emplean el modelo TCL SunPower vidrio-vidrio con dos inversores híbridos Deye 50 kWp. Además, con objeto de asegurar el suministro eléctrico ante posibles adversidades han diseñado un sistema completo de respaldo que incluye baterías y un grupo electrógeno.

Ello permitirá a las dos compañías de vehículos ahorrar hasta un 60% de la energía en temporada alta, mientras que en temporada baja puede situarse muy cerca del 90 %. Más aún, a medida que avanza la electrificación de la flota de vehículos, los beneficios se incrementan, ya que no solo se sustituye electricidad de origen no renovable, sino también combustible fósil, por energía eléctrica de origen 100 % renovable, advierten.

Actualmente, el consumo energético de ambas empresas es muy elevado debido a la alta demanda de potencia de los sistemas de lavado de vehículos, que operan prácticamente de forma continua, aseveran desde Ubora mientras prevén un retorno de la inversión en menos de dos años del 15% anual para Europcar y del 19% anual para Goldcar. No obstante, inciden en que sumado al ahorro económico, la seguridad energética para garantizar el suministro eléctrico en todo momento y el compromiso con la sostenibilidad mediante el empleo de energía renovable impulsaron la inversión.

La seguridad aérea, el principal desafío

Antes de formalizar la contratación, realizaron su diseño y certificación de viabilidad técnica y normativa, pues la firma estaba condicionada a la obtención previa de la autorización de Aena. “El principal desafío para llevar a cabo el proyecto no ha sido ni técnico ni económico, sino de seguridad aérea”, dicen.

Así, el deslumbramiento era uno de los principales riesgos, “preocupación crítica” que descartaron tras la evaluación exhaustiva de todos los posibles escenarios bajo los criterios de la Federal Aviation Administration (FAA) y de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA). Estos análisis de deslumbramiento incluyeron desde las trayectorias de aproximación y despegue hasta la visibilidad desde la torre de control y los servicios de emergencia. Como resultado crearon un modelo en 3D con la localización, orientación e inclinación adecuados para evitar problemas de seguridad aérea.

Así concluyeron que los paneles desarrollados no generan reflejos que comprometan la seguridad al registrar unos valores de luminancia "muy por debajo del umbral", fijado por normativa europea en 20.000 cd/m², así como por la coincidencia de cualquier posible reflejo con la posición del sol que enmascara su propio brillo y lo hace "imperceptible para el ojo humano".

Sin embargo, esta no era la única preocupación, sino que la autorización concedida a Ubora esconde una realidad más compleja. Reconoce, también, que no suponen un riesgo para la red eléctrica del aeropuerto, ni un riesgo de incendio dentro del recinto, ni una interferencia con los sistemas de emergencia que integran toda la infraestructura aeroportuaria, detallan.

Así las cosas, el “estudio confirma que las energías renovables pueden integrarse en entornos críticos como los aeropuertos sin ningún riesgo operativo. Nuestro objetivo es garantizar siempre la máxima seguridad al tiempo que impulsamos un modelo energético más sostenible”, pronuncia Carlos de las Heras, CEO de Ubora Solar.

Ubicación estratégica que atiende a una necesidad operativa

El proyecto ha sido desarrollado en una ubicación estratégica como es el aeropuerto internacional de Málaga-Costa del Sol, infraestructura clave para la economía andaluza por su impacto en el turismo y movilidad y uno de los aeropuertos más importantes de España.

En este sentido, el aeropuerto del sur de España batió récord de tráfico en los once primeros meses del año al superar los 25 millones de pasajeros y registrar 174.333 aterrizajes y despegues, un repunte del 7,4% y 7% respectivamente. Aunque, "la elección de Málaga fue, en cierto modo, circunstancial", afirman.

Así, detallan que las nuevas ubicaciones de Goldcar y Europcar dentro del aeropuerto de Málaga disponían de una potencia de suministro eléctrico inferior a la necesaria para el correcto funcionamiento de sus operaciones. Desde Ubora se realizó un estudio detallado de consumos y potencias, instalando medidores antes del traslado a las nuevas ubicaciones, y se concluyó que la potencia existente no garantizaba la operatividad continua durante el 100 % del tiempo. Ante esta situación, se vieron obligados a buscar fuentes adicionales de energía para asegurar la continuidad del servicio. Por tanto, "más que una elección estratégica, la implantación del proyecto respondió a una necesidad operativa".

Más allá de las plantas actuales, Ubora asegura haber realizado un segundo estudio de viabilidad y ejecutado una instalación en otra empresa ubicada en las proximidades del aeropuerto, aunque fuera del recinto aeroportuario, a diferencia de este caso. Además, subrayan que varias empresas ya se han puesto en contacto con ellos y han comenzado a desarrollar nuevos estudios de viabilidad para proyectos similares.

Así las cosas, las previsiones de futuro de la malagueña pasan por consolidar este tipo de proyectos en entornos de alta complejidad técnica y regulatoria, así como posicionarse como una ingeniería de referencia en Andalucía en soluciones de autoconsumo energético avanzado. Concluyen que la experiencia adquirida en el entorno aeroportuario deja la puerta abierta a replicar este modelo en otros sectores estratégicos, públicos o privados, donde la seguridad, la continuidad del suministro y la sostenibilidad son factores clave.