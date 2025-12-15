Marbella acogerá la marca de ultralujo de Hilton con un complejo de 220 millones

Higuerón Developments, la compañía especializada en inversión inmobiliaria, desarrollo hotelero y gestión de instalaciones de ocio y bienestar, presentó el pasado viernes el proyecto que traerá de Nueva York a España la marca más exclusiva de Hilton: Waldorf Astoria Marbella. Con una inversión de 220 millones de euros, la promotora busca redefinir el concepto de lujo en la Costa del Sol, ubicación en la que ya ha comercializado más de 3.000 viviendas y donde pretende continuar con su plan de expansión mediante el diseño de más de 200 viviendas al año para la próxima década.

El acto celebrado en Peacock Alley de Nueva York contó con la presencia de Dan Wakeling, vicepresidente Lujo EMEA de Hilton; Ángeles Muñoz, la alcaldesa de Marbella; y Javier Rodríguez, CEO de Higuerón Developments. Sin embargo, el acuerdo se formalizó días antes, el 5 de noviembre, entre Chris Nassetta, presidente y CEO de Hilton; y Javier Rodríguez.

De esta forma, el hotel se integrará en el nuevo complejo Higuerón Marbella Golf Resort, "una ambiciosa transformación del histórico Marbella Golf en un ecosistema integral de ultralujo con un millón de metros cuadrados", señalan. La apertura, prevista para el año 2029, consolidará a Marbella como uno de los destinos más exclusivos del mundo y a Higuerón como referente en proyectos inmobiliarios premium en España, aseveran.

Asimismo, Marbella será la primera ubicación de España en contar con uno de los complejos de ultralujo de la marca más exclusiva del Grupo Hilton. “Waldorf Astoria Hotels & Resorts ha sido durante mucho tiempo sinónimo de lujo en los destinos más codiciados del mundo. Nos complace colaborar de nuevo con Higuerón Developments, presentando la marca en Marbella y marcando el debut de Waldorf Astoria en España. Esta firma representa otro paso importante en nuestra estrategia para expandir a nivel global el portafolio de lujo de Hilton, que en la actualidad cuenta con más de 550 hoteles, desde el legendario Waldorf Astoria de Nueva York hasta Conrad Hamburg y Waldorf Astoria Osaka”, detalló Chris Nassetta.

Por su parte, el CEO de Higuerón Developments subrayó que “Higuerón Marbella Golf Resort aspira a convertirse en un referente global en el segmento de vacaciones ultralujosas. La llegada del primer Waldorf Astoria a España refuerza este compromiso con la excelencia y consolida Marbella como destino privilegiado para el turismo de alto nivel”.

Experiencia e instalaciones propias del segmento turístico premium

El futuro Waldorf Astoria Marbella "combinará alojamiento, bienestar y experiencias personalizadas" en las120 habitaciones y suites y otras 120 branded residences gestionadas por Waldorf Astoria. Con ello, persiguen integrar la privacidad de una vivienda con los servicios propios de un hotel de ultralujo, concibiendo cada espacio, en sus palabras, "para garantizar confort absoluto y atención al detalle, con vistas privilegiadas al Mediterráneo y una ubicación estratégica a solo cinco kilómetros del centro de Marbella y treinta minutos del aeropuerto de Málaga".

Además, el proyecto se distinguirá por su apuesta arquitectónica y paisajística gracias a la participación de tres arquitectos galardonados con el Premio Pritzker en el concurso conceptual que definirá la estética del resortt. Mientras el campo de golf, diseñado originalmente por Robert Trent Jones Sr. en 1994, será reinterpretado por Robert Trent Jones Jr. -hijo del arquitecto estadounidense- con una visión contemporánea y sostenible, preservando la esencia del trazado original, pero adaptándolo a las exigencias actuales de eficiencia y respeto medioambiental, explican.

"Más allá del alojamiento, Higuerón Marbella Golf Resort ofrecerá un abanico de experiencias orientadas al bienestar y la gastronomía. Entre ellas, el icónico Peacock Alley de la marca, un elegante Lobby Bar y un nuevo Country Club que, además de redefinir el concepto del campo de golf, incorporará un spa de 750 metros cuadrados, piscinas interiores y exteriores, gimnasio y áreas wellness", añaden. La propuesta culinaria incluirá restaurantes insignia y espacios al aire libre diseñados para conectar a los huéspedes con el entorno. Para quienes busquen la máxima exclusividad, las branded residences ofrecerán servicios personalizados y acceso a instalaciones premium como spa privado, servicio de chef, atención 24/7 y experiencias diseñadas a medida, consolidando un estilo de vida que combina lujo, privacidad y confort absoluto.

En definitiva, la llegada de Waldorf Astoria a Marbella no solo refuerza la posición de la ciudad como "destino líder en turismo de lujo", sino que también abre nuevas oportunidades para el segmento turístico premium.