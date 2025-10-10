Navantia Academy nace para formar a profesionales de la construcción naval

Navantia intenta resolver las necesidades de personal de la industria naval con la puesta en marcha de Navantia Academy. "El astillero se va a convertir en un centro de formación de la mano de las universidades y de la Formación Profesional (FP) para posibilitar que las titulaciones que requerimos se puedan formar en un entono real de trabajo, con las nuevas tecnologías existentes", ha anunciado la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, en la inauguración del Centro de Excelencia de Sistemas Navales construido en Navantia San Fernando. La previsión es que puedan beneficiarse unas 500 personas, con la intención de ir incrementando ese número un 10%.

Los antiguos, apunta la también ministra de Hacienda, definen esta iniciativa como una nueva escuela de aprendices del siglo XXI. El objetivo es proporcionar profesionales para el futuro, desde el desafío de que las nuevas profesiones acompañen a las nuevas tecnologías. Se intenta dar solución a los problemas que el tejido empresarial del sector ha venido advirtiendo en los últimos tiempos para encontrar personal formado, a las demandas de los clústeres y de los empresarios en distintos foros por la especialización que algunos de sus servicios o trabajos requieren dentro de la actividad.

La idea es que los jóvenes completen su FP dual o sus estudios universitarios con prácticas en los astilleros, en la Bahía de Cádiz, en Ferrol y el Cartagena. "Queremos que sea el verdadero astillero del conocimiento, del talento, que garantizará la sostenibilidad y competitividad de nuestra industria", ha resumido Montero. Para ello, se incrementará la colaboración con los centros universitarios y de Formación Profesional. Ya ha iniciado, de hecho, una intensa labor de acercamiento y colaboración con toda la industria colaboradora y con los centros formativos; cuenta con acuerdos con 35 universidades y 50 centros de FP y aspira a ofrecer estas prácticas a 500 alumnos de formación profesional en 2026.