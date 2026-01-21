Pan Global capta 3,4 millones de euros para reforzar la exploración de cobre y oro en Huelva

Pan Global Resources, compañía canadiense especializada en la exploración de depósitos minerales ricos en cobre, oro y otros metales, ha cerrado una financiación de 5,6 millones de dólares canadienses (unos 3,4 millones de euros) mediante una colocación privada sin intermediarios con un inversor estratégico. La operación se ha realizado a un precio de 0,16 dólares canadienses por acción y está pendiente de la aceptación final de la TSX Venture Exchange.

Según ha informado la empresa, los fondos obtenidos se destinarán principalmente a impulsar un programa ampliado de exploración y perforación en sus proyectos Escacena y Cármenes, así como a fines corporativos generales. En el caso de Escacena, la financiación permitirá acelerar los trabajos en la recientemente adquirida propiedad Escacena Sur, considerada altamente prospectiva dentro del Cinturón Ibérico de Pirita.

El presidente y consejero delegado de Pan Global Resources, Tim Moody, ha subrayado la relevancia estratégica de la operación. “Pan Global se complace en dar la bienvenida como accionista a un inversor estratégico muy respetado con amplia experiencia en operaciones mineras. Esta inversión valida nuestro portafolio de exploración y equipo operativo en España y fortalece nuestra capacidad para avanzar en los proyectos Escacena y Cármenes y lograr nuevos descubrimientos en 2026”, afirmó.

Un proyecto clave en el Cinturón Ibérico de Pirita

El Proyecto Escacena, junto con el área añadida de Escacena Sur, conforma un amplio paquete de derechos minerales contiguos controlado al 100% por Pan Global en el este del Cinturón Ibérico de Pirita, una de las regiones metalogénicas más importantes de Europa. La superficie del proyecto se ha ampliado de 5.760 hectáreas a más de 10.000 hectáreas tras la concesión, en septiembre de 2025, de los derechos mineros Flores, Rosario y Girasoles.

Además, la compañía ha presentado cuatro nuevas solicitudes de Permiso de Investigación (Inmaculada, Santa Isabel, Santa Micaela I y Santa Micaela II) que abarcan 3.888 hectáreas adicionales y que, de aprobarse, elevarán las participaciones de Pan Global en el Cinturón Ibérico de Pirita a más de 13.900 hectáreas.

La ubicación del proyecto refuerza su atractivo estratégico. Escacena se sitúa cerca de la mina de Riotinto, actualmente en operación, y junto a las históricas minas de Aznalcóllar y Los Frailes, donde Minera Los Frailes (Grupo México) está desarrollando una nueva mina subterránea bajo la antigua explotación a cielo abierto.

Recursos relevantes de cobre, estaño, oro y plata

Dentro del Proyecto Escacena destacan varios yacimientos con resultados significativos. En La Romana, Pan Global ha definido 32,4 millones de toneladas de recursos medidos e indicados, que contienen 119.500 toneladas de cobre, 8.800 toneladas de estaño y 1,7 millones de onzas de plata. A estos se suman 4 millones de toneladas de recursos inferidos, con 15.800 toneladas de cobre, 300 toneladas de estaño y 0,2 millones de onzas de plata. Una parte sustancial de estos recursos se concentra en una corta conceptual a cielo abierto, cuya viabilidad económica deberá confirmarse en estudios posteriores.

Por su parte, el yacimiento de Cañada Honda aporta 5 millones de toneladas de recursos inferidos, con 104.000 onzas de oro, 6.800 toneladas de cobre y 0,2 millones de onzas de plata, consolidando el potencial polimetálico del área.

El segundo gran activo de Pan Global en España es el Proyecto Cármenes, situado en el Cinturón de Oro del Río Narcea, a unos 55 kilómetros al norte de León. El proyecto comprende cinco Permisos de Investigación sobre una superficie de 5.653 hectáreas y presenta un alto potencial para albergar múltiples cuerpos de mineralización de cobre, níquel, cobalto y oro, del denominado tipo pipa, alojados en carbonatos.

La zona incluye antiguas explotaciones como Profunda y Providencia, activas hasta la década de 1930, que produjeron concentrados de cobre y cobalto con níquel. El reciente programa inaugural de perforación de la compañía en el objetivo de Providencia ha permitido, además, un nuevo descubrimiento de oro, reforzando las expectativas sobre el proyecto.