Sandfire Matsa alcanza en Huelva un récord de 91.247 toneladas de zinc en el ejercicio 2025

Sandfire Matsa ha cerrado el ejercicio fiscal 2025 con un récord de producción de zinc, al alcanzar las 91.247 toneladas entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025. Este volumen supone un incremento del 10% respecto al año anterior y representa el mayor nivel de producción desde la integración de la compañía en el Grupo Sandfire en 2022.

El dato convierte a 2025 en el ejercicio con más producción de zinc de los últimos siete años, solo superado por el récord histórico absoluto registrado en 2018, cuando se alcanzaron 99.203 toneladas. Desde entonces, la producción anual se había mantenido estable en una horquilla de entre 82.000 y 90.000 toneladas, destacando el desempeño del último ejercicio

El zinc está considerado un metal crítico por organismos como el Servicio Geológico de Estados Unidos y la Unión Europea, con aplicaciones industriales esenciales en la galvanización del acero, la fabricación de baterías, componentes del sector automotriz, protectores solares y suplementos nutricionales. Se trata además de un material 100% reciclable sin pérdida de propiedades, lo que lo sitúa como un recurso estratégico en el marco de la transición hacia una economía sostenible y circular.

“Este hito de producción refleja el compromiso del equipo de Matsa con la eficiencia y la excelencia operativa. Nos enorgullece aportar un metal fundamental para el progreso de la sociedad moderna y la transición energética, reforzando la posición de la provincia de Huelva como productor de este mineral demandado y necesario a nivel internacional”, destacó Antonio L. Gámiz, director de Operaciones en Superficie de Sandfire Matsa.

Los datos fueron presentados por el Grupo Sandfire el pasado 28 de agosto durante la publicación de sus resultados financieros del año fiscal 2025, que incluyen también el Informe Anual, los avances en materia de sostenibilidad y la declaración de gobierno corporativo.

Sandfire Matsa opera en la provincia de Huelva con tres minas subterráneas en los términos municipales de Almonaster la Real y Calañas, además de una planta de procesamiento que funciona las 24 horas del día durante todo el año. La compañía produce concentrados de cobre, zinc y plomo, metales considerados fundamentales para la economía global y, en particular, para los objetivos de descarbonización.