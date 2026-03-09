Sandfire Matsa firma su quinto convenio colectivo con subidas salariales y mejoras laborales hasta 2029

Sandfire Matsa ha firmado su quinto Convenio Colectivo con las organizaciones sindicales USO y CCOO, un acuerdo que regirá las condiciones laborales de su plantilla hasta 2029 y que consolida mejoras salariales y sociales para los trabajadores de sus operaciones mineras en la provincia de Huelva.

El nuevo marco laboral recoge un incremento salarial acumulado del 21% desde 2021, reforzando el poder adquisitivo de la plantilla y elevando el salario base de entrada en las operaciones mineras hasta los 28.900 euros brutos anuales, una cuantía que supera en más de un 69% el Salario Mínimo Interprofesional.

Según ha señalado la compañía, el convenio incorpora diversas medidas orientadas a mejorar las condiciones laborales y sociales de los trabajadores. Entre las novedades destaca la implantación de un seguro médico financiado por la empresa para toda la plantilla, una medida que amplía los beneficios laborales y refuerza la protección de los empleados y sus familias.

El acuerdo también contempla la actualización de varios complementos salariales, entre ellos los pluses de ‘teleremote’ y de exposición, así como mejoras en la retribución de las horas extraordinarias y en determinadas compensaciones vinculadas a desplazamientos. La empresa ha subrayado que el nuevo precio de la hora extra permitirá reconocer de forma más adecuada el esfuerzo adicional realizado por los trabajadores.

En el caso de la mina Magdalena, los empleados recibirán además una compensación adicional de 4,50 euros por cada día trabajado para compensar el mayor tiempo de desplazamiento hasta el puesto de trabajo, un complemento que se suma al plus de transporte ya vigente.

El convenio introduce igualmente mejoras en las ayudas sociales destinadas a las familias de la plantilla. En este sentido, la ayuda escolar para los hijos e hijas de los trabajadores se incrementa hasta 120.000 euros anuales, con el objetivo de apoyar los gastos educativos y contribuir al bienestar familiar.

Desde la compañía han destacado que el nuevo acuerdo refleja su compromiso con la mejora progresiva de las condiciones laborales y con el reconocimiento del papel de la plantilla en el desarrollo de la actividad minera.

La directora de Recursos Humanos de Sandfire Matsa, Nuria Fresco, ha señalado que el convenio “refleja el compromiso de la compañía con las personas que forman parte de las operaciones mineras”. Según ha explicado, la incorporación de nuevas medidas sociales y el incremento salarial acumulado alcanzado en los últimos años constituyen “pasos importantes para seguir mejorando el bienestar, la estabilidad y el reconocimiento al trabajo de nuestros profesionales”.

El acuerdo es resultado del proceso de negociación desarrollado durante los últimos meses entre la dirección de la empresa y los representantes sindicales de USO y CCOO, y refuerza el marco de diálogo social que mantiene la compañía con la representación de los trabajadores.

Sandfire Matsa ha subrayado además que las mejoras laborales recogidas en el convenio tienen un impacto directo en el entorno socioeconómico en el que desarrolla su actividad. La compañía mantiene una estrecha vinculación con los municipios cercanos a sus instalaciones mineras y apuesta por la contratación de personal procedente o residente en el territorio, lo que contribuye a reforzar el tejido económico y el empleo en la zona.

Con la firma de este quinto Convenio Colectivo, la compañía minera consolida un marco laboral orientado a la estabilidad, la mejora de las condiciones sociales y el desarrollo profesional de su equipo, reforzando al mismo tiempo el compromiso compartido entre empresa y sindicatos para seguir fortaleciendo el proyecto empresarial de las operaciones mineras en la provincia.