Starlux recibe su primer Airbus A350-1000 y lo convierte en el buque insignia de la aerolínea taiwanesa

La aerolínea taiwanesa Starlux Airlines recibe el primero de sus 18 aviones contratados A350-1000, convirtiéndose en el undécimo operador global de la versión más grande del A350. El nuevo A350-1000 se unirá a una flota de diez A350-900 con los que ya cuenta la aerolínea en servicio. Esta decena de aeronaves están desplegadas en servicios de larga distancia de primer nivel desde Taipéi hacia Europa y Norteamérica, así como en destinos seleccionados dentro de la región Asia-Pacífico.

Para marcar la llegada de su nuevo miembro de la flota, Starlux Airlines ha presentado una librea llamativa que refleja tanto innovación como identidad. El diseño integra los elementos visuales característicos de la aerolínea con un motivo de fibra de carbono, que representa los avanzados materiales compuestos integrados en la construcción del avión.

El destacado '1000' grabado en el fuselaje destaca la designación del avión como el modelo Airbus más grande en producción, que ahora sirve como el nuevo buque insignia de la aerolínea.

Actualmente, Starlux opera una flota totalmente de Airbus compuesta por los aviones A321neo, A330-900 y A350-900. El nuevo A350-1000 complementará perfectamente la flota existente de la aerolínea. Además, la aerolínea ha encargado diez cargueros A350F para desarrollar su futura red de carga.

La aerolínea taiwanesa fue fundada por Chang Kuo-wei cuando dejó la presidencia del grupo Evergreen Group. La operadora se encuentra en fase de desarrollo y busca posicionarse como una compañía de servicio completo en la región de Asia-Pacífico.

Según informan desde Airbus, el A350 es el avión de fuselaje ancho más moderno del mundo y ha establecido nuevos estándares para los viajes intercontinentales. El diseño completamente nuevo del A350 incluye tecnologías y aerodinámica de última generación, ofreciendo estándares inigualables de eficiencia operativa y confort para los pasajeros.

Los motores de nueva generación del A350 y el uso de materiales ligeros aportan una ventaja del 25 por ciento en consumo de combustible, costes operativos y emisiones de dióxido de carbono (CO₂), en comparación con los aviones competidores de generaciones anteriores. El A350 está equipado con una cómoda y espaciosa cabina Airspace, asientos anchos, techos altos y una iluminación ambiental atractiva.

Como ocurre con todos los aviones Airbus, el A350 ya puede operar con hasta un 50% de combustible de aviación sostenible (SAF). Airbus tiene como objetivo que sus aeronaves sean capaces de hacer un 100% SAF para 2030.

A finales de noviembre de 2025, el A350 había ganado casi 1.500 pedidos de 66 clientes en todo el mundo..