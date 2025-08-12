UNEI duplica su capacidad logística en Jaén con una nueva sede

La empresa social andaluza UNEI duplicará su capacidad logística en Jaén gracias a la puesta en funcionamiento en de un nueva sede en el Polígono Los Olivares. Estas nuevas dependencias cuentan con más de 500 metros cuadrados entre almacenamiento y oficinas, lo que supone prácticamente el doble de la superficie disponible en la actualidad, informa la empresa en un comunicado de prensa.

UNEI se ha mudado a estas instalaciones tras incrementar su plantilla en la provincia en torno a un 20% en 2025, hasta las 70 personas en el equipo, en su inmensa mayoría con discapacidad.

Los principales proyectos que tiene en marcha UNEI en Jaén están en los sectores de la logística, así como la limpieza y servicios auxiliares.

El 40% de la plantilla en Jaén está dedicada a trabajos de logística

En materia de logística integral, UNEI lleva a cabo en Jaén operaciones de la cadena de suministro de la teleasistencia, que abarcan la planificación de las rutas desde un call center propio, la distribución e instalación domiciliaria de dispositivos, así como la logística inversa de retirada cuando se producen bajas o averías y la reparación y reacondicionamiento de dispositivos.

También en este mismo sector logístico, UNEI cuenta con un servicio similar de almacenamiento, suministro y entrega de material ortoprotésico domiciliario para pacientes crónicos y terminales.

Otro de los proyectos relevantes de la empresa en la provincia consiste en la instalación de terminales de la Red Digital de Emergencias de Andalucía, incluyendo comunicaciones de servicios autonómicos de tanta importancia como el Plan Infoca, Emergencias 112 de Andalucía, la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (061) o la Policía Autonómica.

En la provincia de Jaén, UNEI ha llevado a cabo en torno a 300 instalaciones, con un equipo de cuatro personas. De estas actuaciones, alrededor de 60 se han llevado a cabo in situ en centros de emergencias y la mayoría, 250, desplazando los vehículos a la sede logística de UNEI.

Alrededor de un 40% de la plantilla de UNEI en Jaén se dedica a este tipo de trabajos logísticos, que se distinguen por "ser más cualificados y estar vinculados con externalización de procesos de la cadena de valor", señala UNEI. Las necesidades de crecimiento de UNEI en este ámbito, tanto de almacenamiento como de capacidad de manipulado, "hacían conveniente su traslado y consiguiente ampliación de espacio con respecto a la anterior sede".

El resto de los proyectos que tiene en marcha UNEI en Jaén en la actualidad se concentra en el ámbito de los facility services, fundamentalmente limpieza y servicios auxiliares, con importantes servicios tanto en la capital como en municipios como Martos o Baeza.

Tal y como ha señalado el director general de la empresa, Rafael Cía, “el objetivo de UNEI en Jaén es acelerar el crecimiento y, por ello, hemos querido dotarnos de una sede en la que podamos acometer nuevos desafíos”.

Líder en empleo de personas con discapacidad en Andaucía

UNEI, con más de 1.700 personas en su equipo, es líder en la empleabilidad de personas con discapacidad en Andalucía. En menos de una década, la compañía ha duplicado con creces su plantilla y logrado un crecimiento del 115% de las oportunidades laborales para personas con discapacidad, situándose como referente de la diversidad y la inclusión laboral.