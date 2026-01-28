La ‘fábrica’ de startups fundada por Germán Torrado en Sevilla creará ocho este mismo año

Vess, el venture studio con sede en Sevilla, avanza posiciones dentro del ecosistema tecnológico europeo con un modelo que pretende industrializar la creación de startups desde Andalucía. Su fundador, Germán Torrado, creador de Arrakis y figura con más de 17 años de trayectoria en China en la primera línea de la innovación, ha impulsado un sistema orientado a reducir la incertidumbre del emprendimiento y a multiplicar por cuatro las probabilidades de éxito. A su lado se sitúa Juan Manuel Arjona, socio del estudio y pieza relevante en la estructura operativa. Ambos sostienen que desde Sevilla es posible competir en mercados globales si se combina talento, método y un enfoque más ambicioso. La entidad afirma que su metodología supera tasas de éxito del 40% –frente al 8-10% del emprendimiento tradicional– y que su elección de Sevilla responde a una intención explícita de convertir la ciudad en un nodo de innovación tecnológica con alcance internacional.

Un modelo operativo con cuatro fases

El sistema diseñado por Torrado y Arjona, basado en tecnología propia, integra cuatro pilares que funcionan como una cadena de montaje. El primero consiste en detectar problemáticas reales en Europa e Iberoamérica, especialmente en negocios industriales, mediante el análisis sistemático de información sectorial. El segundo se apoya en soluciones validadas en mercados más avanzados, con China como referencia destacada, donde ambos socios acumulan experiencia y contactos. El tercero recurre a comités de expertos y corporaciones medianas y grandes que confirman la existencia de dichas problemáticas y la viabilidad técnica y económica de cada solución. El cuarto pilar se centra en la selección de emprendedores sénior de entre 35 y 50 años con perfiles directivos o técnicos, a los que se les ofrece un modelo sin riesgo patrimonial, lo que supone una ruptura explícita respecto a aceleradoras y programas tradicionales de emprendimiento.

Desde el inicio de su operativa, Vess ha analizado 75 proyectos y ha puesto en marcha 13 iniciativas, con el objetivo de cerrar el año con 8 startups emancipadas a finales de 2026. La compañía sostiene que su metodología genera sinergias adicionales para empresarios y corporaciones, y afirma que su modelo es único en Europa para el desarrollo de startups industriales y B2B, tanto en Europa como en Iberoamérica.

Inteligencia Artificial, sectores estratégicos y selección de talento sénior

Uno de los elementos diferenciales del venture studio es el uso de tecnología propia e Inteligencia Artificial para acelerar decisiones críticas. Su sistema analiza miles de informes sectoriales para identificar “puntos de dolor” y cruza los resultados con una base de datos de más de 42.000 startups asiáticas. A esto se añade un filtrado de talento que ya ha procesado 2.400 perfiles profesionales y ha identificado 129 potenciales founders. Según Torrado, esta disciplina elimina la improvisación habitual de las fases iniciales del emprendimiento y permite asignar cada proyecto al perfil más adecuado.

El estudio concentra sus esfuerzos en sectores donde Europa mantiene una brecha clara respecto a China y Estados Unidos: energía, puertos, salud, turismo y entretenimiento. Vess sostiene que estos ámbitos ofrecen un margen amplio para adaptar tecnologías ya probadas en Asia al mercado europeo con un tiempo de despliegue más corto.

Del desarrollo interno a la “emancipación”: inversión, capital y estructura

Las startups nacen dentro del estudio con acceso a equipos de tecnología, legal, producto y marketing proporcionados por Vess. La “emancipación” llega cuando la compañía factura y alcanza métricas sólidas que justifican su salida del estudio. En ese momento, Vess conserva una participación minoritaria de entre el 20% y el 30%, mientras que el emprendedor concentra alrededor del 70% del capital. El estudio destina entre 90.000 y 150.000 euros a cada proyecto para llevarlo desde la detección de la problemática hasta el producto mínimo viable. Además, trabaja con un presupuesto global de 500.000 euros, con partidas específicas de 50.000 euros para fases concretas de su operativa interna.

El modelo se aleja de las aceleradoras convencionales, a las que Torrado critica por su estructura de “jincana” que no reduce el riesgo real del emprendedor. En Vess, el riesgo financiero recae por completo sobre el estudio: si el proyecto falla, la pérdida afecta sólo a la entidad y no al fundador. Esta lógica permite atraer perfiles sénior que no desean comprometer su estabilidad económica, pero sí buscan liderar compañías tecnológicas de nuevo cuño.

Equipo, inversores y hoja de ruta hacia 2026

Vess opera con un equipo de 6 profesionales en Sevilla, 2 en China y un CTO en Vietnam. El grupo de inversores incluye nombres como Adrián Fernández, Adolfo Borrero, Francisco Morcillo, Grupo Álea y Juanjo Mostazo: todos ellos vinculados de forma activa a la operativa del estudio. Junto a ellos, el documento interno cita a Juan Manuel Arjona Romero como socio y figura esencial en la estructura ejecutiva, junto a Germán Torrado, fundador del proyecto.

Los objetivos para 2026 incluyen un salto en volumen y estructura, con referencias internas a 80 y 24 proyectos en distintas fases y la inversión necesaria para sostener un ritmo constante de 8 startups anuales, un número que el estudio considera realista para consolidar un modelo industrializado de creación de empresas tecnológicas desde Andalucía.

Vess aspira a construir desde Sevilla una fábrica sofisticada de startups industriales y B2B, apoyada en evidencia tecnológica global –con China como referencia central–, talento sénior y un modelo financiero que elimina la exposición al fracaso para atraer a fundadores de alto nivel.