Andalucía acogerá casi la mitad de las plantas de biometano de Moeve

Andalucía acogerá casi la mitad de las plantas de biometano que Moeve prevé construir en España, en el marco de una de las grandes apuestas de la energética para los próximos años.

Moeve cuenta con un plan para construir hasta 70 plantas de biometano en todo el país durante los próximos años. De esas, el 40%, cerca de una treintena, se ubicarán en Andalucía. Además, la voluntad de la empresa es que dos de ellas estén situadas en el entorno de los parques energéticos de La Rábida (Palos de la Frontera, Huelva) y San Roque (Cádiz).

Adrien Souchet, director de negocio de biometano de Moeve, ha destacado la importancia de las sinergias que se generarán entre las nuevas instalaciones y los actuales recintos industriales de la compañía en Andalucía, ya que permitirá, entre otros aspectos, aprovechar el dióxido de carbono en la producción y utilizará el biogás en el refino sin necesidad de purificación.

Actualmente, la empresa cuenta con diez instalaciones en fase de obtención de permisos y esperan comenzar este año la construcción de la primera de ellas, según ha detallado Souchet en Algeciras durante la jornada El rol de los gases verdes en la descarbonización y competitividad, organizada por la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI). El objetivo marcado por Moeve es alcanzar la treintena de plantas operativas en 2030 que puedan producir en torno a dos teravatios/hora (TWh), la mitad de su objetivo de producción.

Para alcanzar estas metas, Moeve viene anunciando en los últimos meses varias alianzas estratégicas con socios especializados como Kira Ventures, InProEner, PreZero e ID Energy Group, además de Pretium Renovables, la última en sumarse, anunciada a principios de enero.

Souchet ha destacado que Moeve no solo quiere ser suministrador de biometano a clientes, sino ser su propio cliente, ya que consume gas natural en su negocio. "El objetivo es cubrir desde la llegada del residuo aguas abajo hasta la comercialización", ha expuesto.

Papel "clave" del biometano

Durante su intervención Adrien Souchet ha destacado que el biometano se erige como "un vector clave para la transición energética", ya que los planes pasan por multiplicar por 40 su producción hasta 2050. Aunque actualmente solo existen 15 plantas operativas en España, las proyecciones hablan de hasta 2.300 instalaciones en toda España en el futuro, con protagonismo para Andalucía.

El director de proyectos de esta rama en Moeve ha explicado que se trata de una "solución técnica madura, demostrada y segura", que cuenta con el apoyo de sectores como el marítimo, con navieras adquiriendo buques propulsados por gas natural licuado (GNL) y su versión renovable (bioGNL).

Entre los beneficios, Souchet ha apuntado la generación de valor local, su viabilidad económica y la valorización de residuos, a través de los cuales se obtiene el biometano y se producen biofertilizantes. Como principales retos, sitúa la aceptación social, los entre tres y cuatro años de tramitación necesarios, la falta de claridad en la regulación y el coste de la conexión a la red de gas, entre otros aspectos.

En la misma línea se pronunció el Raúl Suárez, CEO de Nedgia, la distribuidora de gas natural de Naturgy. Durante su ponencia, ha manifestado que “solo la demanda tracciona la energía” y ha expuesto que el escenario energético ideal es el de la opcionalidad, apostando por la convivencia entre el biometano y el hidrógeno verde como principales apuestas de país.

"Para desarrollar biometano hace falta un sistema eficiente de conexiones, si no estamos abocados a plantas más pequeñas y muy distribuidas", ha concretado Suárez, que apuesta por construir infraestructuras que permitan contar con un sistema reversible.