El futuro hidroducto del Campo de Gibraltar, a la espera de si UE lo incluye como proyecto de interés en 2026

Paso del gasoducto de Enagás por el Campo de Gibraltar, por donde se prevé que transcurriría el hidroducto

La Unión Europea tiene en su mano la inclusión del futuro hidroducto del Campo de Gibraltar, cuya decisión final de inversión depende de su inclusión como proyecto de interés comunitario (PCI).

Para que el Gobierno apueste definitivamente por incluir el ramal hasta Algeciras en la red de hidroductos que Enagás construirá en España, se ha determinado como paso necesario que la UE lo incluya como PCI, lo cual le permitirá acceder a financiación comunitaria, facilitando su impulso.

El consejero de Industria de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha señalado que la no inclusión hasta ahora del hidroducto hasta Algeciras "lastra la conectividad de la comarca con el resto de Europa" en el entorno industrial del hidrógeno verde. "Que aún no tengamos la calificación de PCI es algo con lo que no estamos satisfechos", ha explicado durante la jornada El rol de los gases verdes en la descarbonización y competitividad, organizada por la Asociación de Grandes Industrias del Campo de Gibraltar (AGI).

Paradela ha detallado que para que la UE pueda incluir como estratégico el ramal de la red de distribución de hidrógeno es necesario que forme parte del Plan Decenal de Infraestructuras, que el Gobierno actualiza cada dos años. "El ramal Ruta de la Plata-Algeciras se incluirá en la actualización de 2026, se volverá a solicitar su inclusión como PCI y, si se consigue este año, la construcción llegaría a tiempo para la decisión final de inversión de la red de hidroductos europeos para principios de 2027", ha apuntado el consejero.

El responsable andaluz de Industria ha criticado la demora del Gobierno de España en la trasposición de la directiva europea RED III, que regula la normativa relativa al hidrógeno verde. Este paso es necesario para que el Ejecutivo pueda estimular la demanda de este vector energético, como sucede en países como Francia, que ya ha marcado objetivos claros de cara a 2030. "Es una incongruencia pedir plazos de ejecución con las ayudas que se otorgan pero sin el apoyo normativo necesario", ha manifestado.

El consejero de Industria, Jorge Paradela, durante su ponencia / Erasmo Fenoy

Proyectos sin conexión en Cádiz

El consejero de Industria ha expuesto su preocupación por la situación de varios proyectos de gran envergadura relacionados con las energías renovables en Andalucía que no tendrían garantizada la conexión a la red según el borrador del plan de infraestructuras eléctricas presentado a finales de 2025 por el Ministerio para la Transición Ecológica.

Jorge Paradela, quien anunció este lunes que 119 proyectos están en peligro en toda la región por falta de conexión, ha detallado que 29 de ellos corresponden a la provincia de Cádiz y, en concreto, siete se sitúan en el Campo de Gibraltar. "Sin energía no hay desarrollo ni progreso en ningún territorio", ha sentenciado.

El responsable de Industria ha recordado que el borrador del Miteco recoge "solo el 23% de los planteamientos del gobierno andaluz en base a demandas ciertas y contrastadas con promotores y operadores". Este porcentaje se reduce al 1% en la provincia de Cádiz, con gran protagonismo de las estructuras para mejora de la red general, mientras que deja de lado proyectos industriales concretos. Ante esta situación, la Junta presentará alegaciones para demandar la atención de 17,8 GW de potencia en la región, en comparación a los 4,5 GW previstos en principio.

"Andalucía tiene en su mano producir un tercio del hidrógeno verde de España", ha apuntado Paradela, quien apela a la colaboración entre administraciones y entes privados.