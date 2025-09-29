Bioreciclaje de Cádiz, Enagás Renovable y Waga Energy desarrollarán una planta de biometano en Cádiz con una inversión de 8,5 millones

El consorcio público privado Bioreciclaje de Cádiz ha llegado a un acuerdo con Enagás Renovable para el desarrollo de un proyecto de generación de biometano en el depósito controlado de Medina Sidonia, el complejo de Miramundo. Esta alianza cuenta con la implicación de Waga Energy, especialista en la producción de biometano a partir de gas de vertedero. La inversión prevista para llevar a cabo esta iniciativa es de 8,5 millones de euros.

La planta de Miramundo-Los Hardales desarrolla el servicio público de tratamiento y disposición de residuos sólidos urbanos de 34 municipios gaditanos, bajo la gestión del consorcio para la gestión de residuos urbanos de la provincia de Cádiz, que cuenta con la participación de Valoriza Servicios Medioambientales y GS Inima. Hay que recordar que esta última ha pasado este verano a manos de la emiratí Taqa. La empresa que perteneció a OHL (OHLA, actualmente) hasta 2012 ha sido propiedad de la surcoreana GS Engineering & Construction Corporation. Ahora el consorcio público privado se une a una compañía de referencia en el desarrollo de proyectos de gases renovables como Enagás.

Waga Energy se encargará de la construcción de una unidad de depuración con el uso de su tecnología patentada WAGABOX® para valorizar el biogás producido por los residuos depositados en el vertedero en forma de biometano. Se trata del segundo contrato de Waga Energy en España, el primero ubicado en las inmediaciones de Barcelona. Además, prestará el servicio de depuración hasta mayo de 2038 y entregará el biometano a Bioreciclaje de Cádiz y Enagás Renovable, que en consorcio se encargará de inyectar el biometano en la red y comercializarlo.

La planta de producción de biometano de Cádiz entrará en servicio en 2027. La actuación comenzará en el último trimestre de 2025, una vez se disponga de la licencia de obras que ya ha sido solicitada. Las instalaciones están diseñadas para producir un caudal de hasta 2.400 m3/h de biogás e inyectará aproximadamente 80 gigavatios hora (GWh) de biometano al año a la red de transporte de gas natural, lo que equivale al consumo energético anual de aproximadamente 16.000 hogares. La junta del Consorcio para la Gestión de Residuos Urbanos de la Provincia de Cádiz aprobó el pasado julio la puesta en marcha del proyecto.

Esta iniciativa contribuye a impulsar la reducción de emisiones de carbono, una de las principales medidas del Acuerdo de París, a partir de un modelo de economía circular, ya que convierte residuos en recursos. Su puesta en marcha evitará la emisión de 21.000 toneladas equivalentes de CO2 al año al sustituir gas natural fósil por gas renovable.

Reacciones

La firma del acuerdo para el desarrollo del proyecto ha sido posible gracias a la colaboración entre los representantes de las empresas Valoriza Servicios Medioambientales y GS Inima y el CEO de Enagás Renovable, junto con el director general de Waga Energy España. "Con este nuevo acuerdo con Waga Energy y Enagás Renovable seguimos mostrando nuestro compromiso con la sostenibilidad, apostando por una economía circular que promueve la conversión de residuos en recursos", destaca Jose Antonio García Galdón, director general de Tratamiento de Residuos de Valoriza. Francisco de Los Santos, director de GS Inima, comenta que "en GS Inima, estamos orgullosos de ser parte de un proyecto que redefine la gestión de residuos. Mediante el uso de tecnología de vanguardia, no solo abordamos los desafíos ambientales de la región, también creamos un futuro más sostenible. Creemos que esta colaboración público-privada es la clave para transformar los residuos en un recurso valioso, impulsando la producción de energía limpia y generando beneficios tangibles para el medio ambiente y nuestra comunidad".

Por su parte, el consejero delegado de Enagás Renovable, Antón Martínez, explica que "con la construcción de esta nueva planta de producción de biometano en colaboración con Bioreciclaje de Cádiz y Waga Energy, reafirmamos nuestro compromiso con un futuro sostenible, promoviendo la innovación y la gestión eficiente de los residuos". También se pronuncia Baptiste Usquin, director general de Waga Energy España, que reconoce que están "encantados con este nuevo proyecto en España con Bioreciclaje de Cádiz y Enagás Renovable, dos empresas líderes en el sector del Medioambiente. Nuestra unidad WAGABOX® permitirá transformar el biogás naturalmente emitido por los residuos en el depósito controlado en una fuente de energía local, renovable y circular. Al producir biometano, pilar de la transición energética, actuamos concretamente contra el cambio climático y contribuimos a reforzar la independencia energética de Andalucía".