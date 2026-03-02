BlackRock sale de Naturgy con la venta del 11,4% del capital en una colocación acelerada

BlackRock sale del capital de Naturgy. J.P. Morgan y Goldman Sachs comunicaron a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que han sido designados por GIP –controlada por BlackRock– para procurar compradores de 110.753.554 acciones, aproximadamente el 11,4% del capital social, mediante una colocación acelerada dirigida a inversores cualificados, según la información oficial remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

La comunicación al mercado precisa que el paquete equivale al 100% de la participación del vendedor, de modo que la operación certifica la salida total del vehículo de BlackRock del accionariado. Indica además que el proceso arranca de forma inmediata a la publicación del anuncio y que, una vez ejecutado, los coordinadores comunicarán las condiciones definitivas —incluido el precio— a través de una nueva información privilegiada.

La venta se encuadra en los términos habituales de mercado: contrato de secondary block trade agreement con condiciones suspensivas estándar, joint global coordinators a cargo de la operación y formato de accelerated bookbuilt offering limitado a inversores cualificados. No es una oferta pública y la difusión del anuncio se somete a restricciones jurisdiccionales; las acciones no están registradas bajo la Securities Act of 1933, por lo que no pueden ofrecerse ni venderse en Estados Unidos sin una exención aplicable.

El texto incluye dos advertencias relevantes: los bancos podrán tomar una parte del paquete por cuenta propia como posición principal —incluidos acuerdos de financiación como swaps o contratos por diferencias— y la comunicación de que un libro “cubierto” no garantiza la colocación completa.

La salida por completo de GIP/BlackRock llega tras varias jornadas de subidas previas en el valor y culmina un proceso de reajuste en el que la compañía ha venido liberando bloques significativos mediante operaciones de mercado. La clave, ahora, es quiénes pasarán a ser los nuevos destinatarios del 11,4% y en qué condiciones se cierre el libro.

Una desinversión que se enlaza con el nuevo equilibrio interno

La operación aterriza dos semanas después de un cambio de calado en el órgano de gobierno: IFM ganó un consejero y Francisco Reynés vio renovado de forma anticipada su mandato como presidente ejecutivo hasta 2030, como ya informó El Conciso. En paralelo, el consejo activó una Comisión de Visión Estratégica presidida por Reynés e integrada por representantes de los principales bloques accionariales.

Ese ajuste supuso menor representación para GIP/BlackRock y mayor peso para IFM en el consejo; la colocación del 11,4% despeja ya cualquier duda sobre la presencia del fondo estadounidense en el capital. El encaje es nítido: la gobernanza se blinda –Reynés hasta 2030 y comisión estratégica para alinear a los socios–, mientras el mercado recoloca un paquete relevante que reordenará las posiciones de influencia.

Un mercado convulso por la guerra que, aun así, premió a la energía

La sesión en la que se anuncia la venta llega en plena escalada bélica en Oriente Medio: los ataques coordinados de Estados Unidos e Israel contra Irán el sábado golpearon a las bolsas mundiales con caídas superiores al 2% y 3% en Europa y descensos en los futuros de Wall Street.

En materias primas, el petróleo repuntó con fuerza —alzas entre el 8% y el 13% en referencias internacionales— y creció la prima geopolítica, con el oro al alza como refugio.

En ese contexto bajista, Naturgy subió este lunes y Repsol también avanzó con claridad, desmarcándose del rojo generalizado: a cierre de la jornada, Repsol fue el valor más alcista del Ibex y Naturgy se situó igualmente en positivo, síntoma de que el tirón del crudo y la expectativa de estabilidad interna actuaron de soporte.

A media sesión, los mismos movimientos ya se apreciaban: Repsol figuraba entre las subidas más intensas y Naturgy se sumaba al reducido grupo de valores en verde en una jornada de fuerte corrección del selectivo.

Lo que falta por saberse: precio y destino del bloque

La colocación acelerada definirá el precio con la demanda efectiva del libro; cuando cierre, los coordinadores difundirán las condiciones definitivas mediante una nueva comunicación de información privilegiada. Hasta entonces no habrá identidad pública de los compradores ni detalle de asignaciones más allá de lo que exija la regulación.

El desenlace marcará quién sustituye a BlackRock en el capital y cómo queda el reparto de poder tras un doble movimiento —reordenación del consejo y venta del 11,4%— que apunta a estabilidad en la cúpula y a mayor visibilidad de la estrategia. El mercado ya ha descontado el contexto geopolítico con volatilidad y ha premiado selectivamente a la energía; el siguiente paso será ver el precio al que se cierra el bloque y qué manos lo toman.

En síntesis: salida total del vehículo de BlackRock mediante accelerated bookbuilt offering; gobernanza reforzada con IFM ganando voz y Reynés continuando hasta 2030; bolsas en tensión por la guerra —con petróleo al alza— y Naturgy y Repsol entre las escasas subidas del día. El precio y los nuevos propietarios del 11,4% dictarán el próximo capítulo.