A información pública la inversión de 29 millones de Iberdrola para hibridar la planta Andévalo en Huelva

El proyecto de Iberdrola para reforzar su presencia renovable en el Andévalo onubense avanza en su tramitación administrativa. El Área de Industria y Energía ha sometido a información pública la solicitud de autorización administrativa previa, autorización de construcción y declaración de impacto ambiental para la incorporación de un módulo eólico que permitirá hibridar la actual planta fotovoltaica FV Andévalo.

La actuación, valorada en algo más de 29 millones de euros, abre ahora un plazo de 30 días para la presentación de alegaciones, según la resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Se trata de un paso preceptivo antes de la eventual autorización definitiva del proyecto.

La iniciativa contempla complementar la planta solar FV Andévalo, de 42,5 MW y en funcionamiento desde 2020, con un nuevo módulo de generación eólica que permitirá configurar una única instalación híbrida en los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, El Almendro, Alosno y Puebla de Guzmán.

El objetivo es aumentar la producción energética aprovechando el punto de conexión ya existente, sin incrementar la potencia máxima autorizada de vertido a red, conforme a lo previsto en el Real Decreto-ley 23/2020. Este modelo de hibridación permite optimizar infraestructuras ya operativas y mejorar la gestión de la energía generada combinando tecnologías con perfiles de producción complementarios.

Desde el punto de vista técnico, la energía será evacuada mediante red subterránea de media tensión hasta la subestación ST FV Puebla de Guzmán 66/30 kV, donde se instalarán nuevas celdas compactas, equipos de medida y auxiliares, además de acometerse las modificaciones necesarias en la subestación transformadora 30/66 kV.

La apertura del trámite de información pública supone un hito relevante para el calendario del proyecto, al activar simultáneamente la evaluación ambiental y el análisis técnico-administrativo. Solo tras la superación de estos procedimientos podrá otorgarse la autorización de construcción.

Con esta inversión, Iberdrola refuerza su estrategia de optimización de activos renovables en Andalucía, una fórmula que permite incrementar la generación sin necesidad de nuevos puntos de acceso a la red en un contexto de elevada competencia por capacidad eléctrica.