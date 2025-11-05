La Junta denuncia que el Gobierno sólo atiende el 23% de sus demandas en la planificación eléctrica

El Gobierno está limitando el crecimiento económico de Andalucía con su planificación eléctrica. Así se desprende del informe técnico elaborado por la Consejería de Industria, Energía y Minas que analiza la propuesta de planificación de inversiones en la red eléctrica 2025–2030 presentada por el Gobierno central y del que el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento este miércoles. El documento revela que sólo se atiende el 23% de las actuaciones solicitadas por la Junta de Andalucía, según ha denunciado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo andaluz el titular de Industria, Energía y Mina, Jorge Paradela. "Sin energía no hay crecimiento ni desarrollo económico", dijo el consejero en la rueda de prensa posterior a la reunión del Gabinete.

El consejero recordó que la propuesta estatal, publicada el pasado nueve de octubre con un año de retraso, contempla una inversión total de 8.130 millones de euros para el conjunto del país, sin incluir las interconexiones. De esa cifra, Andalucía recibe apenas el 11,8%, muy por debajo de lo que le correspondería por criterios objetivos como población (18%), superficie (17,3%) o consumo eléctrico (15%), según destacó Paradela.

Inversiones arrastradas y carencias estructurales

"El 52% de las inversiones asignadas a Andalucía se arrastran de la planificación vigente", señaló Paradela, lo que implica que más de la mitad del presupuesto no responde a nuevas necesidades, sino a actuaciones pendientes. En concreto, de los 960 millones de euros asignados a la comunidad, 458 millones se destinan a nuevas actuaciones, mientras que 502 millones corresponden a inversiones no ejecutadas del plan anterior.

Además, el 60% del total previsto para Andalucía se dirige a solucionar carencias del sistema eléctrico nacional, "sin atender a las necesidades específicas de la comunidad ni a su desarrollo industrial con los proyectos que se plantean", dijo el consejero al detallar el informe técnico elaborado por la Secretaría General de Energía y la Agencia Andaluza de la Energía.

Andalucía reclama equidad en la planificación

El Gobierno andaluz exigirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que corrija la situación de desventaja con la que vuelve a tratar a la comunidad. La densidad de la red de transporte en Andalucía se sitúa un 40% por debajo de los valores medios peninsulares, lo que limita su capacidad de crecimiento y de avance en la transición energética.

La Junta considera que la planificación estatal no responde a las necesidades energéticas, industriales y socioeconómicas de Andalucía, y que el enfoque del Ministerio prioriza redes ferroviarias y consumos portuarios —de competencia estatal— en detrimento de las demandas industriales concretas y de generación renovable planteadas por la comunidad.

Cádiz, Córdoba y Málaga, las más perjudicadas

El proyecto más crítico excluido por el Gobierno central es el eje de 400 kV Córdoba–Extremadura (Maguilla–Peñarroya–Lancha), considerado esencial para el desarrollo del norte de Córdoba y sus comarcas del Valle del Guadiato y Valle de los Pedroches. Estas zonas han quedado históricamente al margen de las inversiones en redes eléctricas, lo que limita su capacidad para atraer proyectos industriales y fijar población.

Las carencias más notables se concentran en Cádiz, Córdoba y Málaga, donde apenas se atiende el 10% de las peticiones formuladas por la Junta, destacó. En concreto Paradela detalló que sólo se responde al 1% solicitado en la provincia gaditana, el 7% de lo planteado para Córdoba y el 26% en el caso de Málaga.

Algunas demandas sí han sido parcialmente atendidas

Las propuestas para reforzar la integración de Jaén, Granada y Huelva en el sistema nacional han sido parcialmente recogidas. El Ministerio ha incluido ejes estratégicos como Huelva–Extremadura, Jaén–Castilla-La Mancha y Granada–Murcia, aunque con soluciones alternativas que suponen un mayor coste respecto a las planteadas por la Junta.

De las 111 infraestructuras solicitadas por el Gobierno andaluz en marzo de 2024, el Estado sólo ha incluido 25 que coinciden con las necesidades de la comunidad. En cuanto a las actuaciones específicas para apoyar la red de distribución, de las 30 reclamadas, sólo se recogen 8, a pesar de que estas inversiones son clave para aumentar la electrificación, atender nuevos desarrollos industriales, integrar renovables y mejorar la vertebración territorial.

Proceso participativo y alegaciones

Para elaborar su propuesta, la Consejería de Industria, Energía y Minas abrió una consulta pública en la que participaron empresas y agentes económicos, recibiendo 222 solicitudes. Con esa base, Andalucía pidió en marzo de 2024 la construcción de 6 subestaciones, 88 nuevas posiciones y 8 nuevos ejes, con una inversión prevista de 544 millones de euros, ampliada en septiembre hasta 778 millones, incluyendo infraestructuras ya planificadas pero no ejecutadas.

La Junta de Andalucía presentará alegaciones antes del 16 de diciembre, fecha límite para solicitar modificaciones al plan estatal. En ellas defenderá la inclusión de sus propuestas estratégicas, subrayando el respaldo político, empresarial y social que tienen, además del aval técnico y medioambiental.