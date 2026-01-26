Una promotora pide autorización para hibridar uno de los parques eólicos de Puerto Real con una planta fotovoltaica

La sociedad LDV Cortijo de Guerra ha solicitado la autorización para hibridar el campo eólico Cortijo de Guerra II de Puerto Real con el asentamiento y puesta en marcha de una nueva planta solar fotovoltaica, en un nuevo ejemplo de apuesta por las energías renovables en Andalucía. La promotora quiere aprovechar la tecnología e infraestructuras ya existentes en el terreno.

Las nuevas instalaciones contarían con una potencia nominal de inversores de 21,76 MW y potencia pico de 22,5 MW, que se sumarían a la potencia de 28 MW del parque eólico que opera desde 2008 con 14 aerogeneradores. La planta ocuparía 24,3 hectáreas de unas parcelas -la 4 y la 7 del polígono 14- que tienen una extensión total de 300,6 hectáreas con 31.252 módulos fotovotaicos de 720Wp (agrupados en un total de 1.202 strings), distribuidos en cuatro campos solares que se vincularían cada uno a un transformador. Evacuará la electricidad generada desde la conexión en el campo 4, a través de una línea subterránea de media tensión, hasta la subestación colectora Cortijo de Guerra.

La previsión es que ya en el primer año pueda producir 45,840 GWh, lo que supondría que acumularía 1.085 GWh en su vida útil, estimada en un mínimo de 25 años (aunque se apunta una orquilla hasta los 35 años). Hay que tener en cuenta, señala los proyectistas en la documentación, de que el fabricante de la tecnología empleada asegura que la eficiencia de los módulos va disminuyendo en torno a un 0,40% cada año. Pasados los 30 años la eficiencia será del 87,4%, lo que se traduce en un 12,6% de pérdidas. La estimación es que su producción cubra la demanda energética de 14.009 hogares anualmente.

Optimizar los recursos

La promotora plantea que la hibridación del campo eólico existente con su planta solar fotovoltaica permite optimizar la generación de energía de fuentes renovables gracias a esta combinación, desde una iniciativa que, además, fomenta la reconversión de una parcela en desuso en una zona de producción eléctrica. La instalación que se proyecta, exponen, asegura altos rendimientos de generación en relación a la inversión realizada y la vida útil puesto que aprovecha el desarrollo tecnológico y de infraestructuras actual, con redes de distribución eléctrica, carreteras y disposición de mano de obra cualificada que que facilitará los trabajos de transporte, adquisición, instalación y conexión. Además, constribuye al cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad ambiental y de reducción de emisiones de carbono, abundan. La propuesta es oportuna, insisten, ante la radiación solar de la zona que puede aprovechar, la disposición del alquiler de los terrenos y el cumplimiento de la normativa.

El presupuesto de ejecución material de la planta solar fotovoltaica ascendería a casi 7,5 millones de euros, a lo que hay que sumar gastos adicionales, el beneficio industrial y el IVA, lo que arrojaría una inversión total de casi 11 millones de euros. La promotora ha solicitado ante la Consejería de Industria, Energía y Minas la autorización administrativa previa y la autorización administrativa de construcción. El plazo de exposición pública y de alegaciones permanece abierto hasta el 4 de febrero.