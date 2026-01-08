Repsol quiere reanudar sus exportaciones de petróleo de Venezuela y pedirá a Estados Unidos recuperar su licencia

Repsol quiere retomar sus exportaciones de petroleo desde Venezuela, después de que en el primer semestre del año le fuera revocada por parte del Gobierno de Estados Unidos la autorización para la actividad. La compañía pedirá recuperar la licencia ante la Administración de Donald Trump en los próximos días.

Según informa Bloomberg, que cita a una persona con conocimiento del asunto, la petrolera española presentará la solicitud a funcionarios estadounidenses en los próximos días. De hecho, los funcionarios se reunirán con ejecutivos de la industria petrolera para hablar sobre Venezuela el viernes, y con la participación de Repsol en la reunión.

La petrolera desea restablecer ese comercio, según la fuente citada por Bloomberg, en concreto la compañía que dirige Josu Jon Imaz exportaría crudo que Venezuela tiene almacenado. Desde la energética han declinado hacer comentarios a la agencia Europa Press al respecto.

El paso que se prevé dé ahora Repsol se producirá tras la intervención por el Gobierno de Donald Trump en Venezuela y el anuncio de su decisión de controlar las exportaciones de petróleo indefinidamente

Revocación de permisos

A finales de marzo, la Administración estadounidense decidió la revocación de los permisos y exenciones concedidas a varias empresas petroleras, incluida Repsol, para exportar crudo desde Venezuela, con el plazo para el fin de sus operaciones del 27 de mayo, que se cumplió al llegar esa fecha. Entre las empresas afectadas, además de la española, figuraban la francesa Maurel et Prom o la italiana Eni.

Repsol está presente en Venezuela a través de sus participaciones en entidades licenciatarias de gas (como Cardón IV) y en empresas mixtas de crudo (Petroquiriquire y otras). El país representa el 15% de las reservas probadas totales de la compañía, con más de 250 millones de barriles equivalentes de petróleo.

El endurecimiento sobre el crudo no ha impedido que Repsol mantenga su actividad gasista en el país, que concentra la mayor parte del negocio local, dado que las restricciones aplicadas al petróleo no afectaban al gas. De hecho, este comercio representa más del 80% de su actividad en Venezuela.

La exposición patrimonial de Repsol en Venezuela a 30 de junio era de 330 millones de euros, frente a los 504 millones de euros a que ascendía a cierre de 2024. Esta cifra incluía fundamentalmente la financiación otorgada a sus empresas filiales venezolanas, la inversión en Cardón IV y las cuentas por cobrar con PDVSA. La producción neta media de Repsol en Venezuela en el primer semestre alcanzó los 70.500 barriles equivalentes de petróleo día, frente a los 65.000 barriles equivalentes de petróleo al día durante el mismo período de 2024.

Tras la suspensión de la licencia en marzo, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha insistido en distintas ocaciones en mantener "un diálogo constructivo y totalmente transparente" con las autoridades, "incluidas las estadounidenses", con el objetivo de tratar de "garantizar un marco estable" para las actividades del grupo en Venezuela, para poder así volver a exportar hidrocarburos como forma de compensación por las deudas históricas que mantiene PDVSA con ella. "Cuando hablo de un marco estable para las actividades, por supuesto, incluye mecanismos viables para monetizar nuestra producción", aseguró el directivo el pasado mes de octubre con motivo de una conferencia con analistas para presentar los resultados de los nueve primeros meses de 2025.