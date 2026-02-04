La buena evolución de la actividad comercial lleva a Cajamar a ganar 349 millones en 2025, un 6,8% más

Grupo Cooperativo Cajamar ha obtenido en 2025 un resultado de 349 millones de euros (441 millones de euros después de impuestos), lo que supone un incremento del 6,8% respecto a 2024. Todo ello, afirma la entidad en una nota, a pesar de haber destinado 409 millones de euros a provisiones y saneamiento y deterioro de activos financieros y no financieros, “en línea con un modelo de gestión prudente”.

Las ganancias, informa el Grupo, se sustentan en “el sólido crecimiento del margen bruto y el moderado incremento de los gastos de explotación, que han contribuido a mejorar la rentabilidad y la eficiencia, a la vez que eleva su sólido nivel de solvencia”. Grupo Cajamar señala que desde 2024 tiene rating de grado de inversión de S&P, Fitch Ratings y DBRS Morningstar y ha seguido mejorando aún más sus calificaciones.

El margen bruto crece un 3,2% hasta los 1.602 millones de euros, a pesar del contexto actual de tipos de interés y favorecido por el resultado de las comisiones y las diferencias de cambio, un 7,8% superior, y de los negocios conjuntos, un 13,5% más.

Asimismo, los gastos de explotación crecen de manera moderada, un 2,6%, lo que propicia el incremento del margen de explotación hasta el 3,7%. La ratio de eficiencia mejora y se sitúa en el 46,9%, lo que eleva la rentabilidad (ROE) hasta el 7,67%.

Buena evolución de la actividad comercial

La inversión crediticia crece hasta 42.130 millones de euros, un 9,2% más que el año anterior, lo que mejora la cuota del Grupo Cooperativo en el mercado de créditos (3,16%). Destaca sobre todo, explica Cajamar, el crecimiento de la financiación al sector empresarial en un 14,1%.

La nueva financiación al sector empresariales ha destinado en un 40,7% al sector agroalimentario; en un 30,1% a grandes empresas, y en un 29,2%, a pequeños negocios y pequeñas y medianas empresas. “Esta distribución muestra que el agroalimentario continúa considerándose estratégico para el Grupo y su apoyo continuado desde sus orígenes le lleva a liderar en cuota de mercado la financiación al sector primario, con un 15,2 %”, dice Cajamar.

En esta línea, los recursos gestionados minoristas se incrementan en un 9,1%, impulsados tanto por la buena evolución de los recursos minoristas de balance, que aumentan un 5%, como por los recursos fuera de balance, que lo hacen en un 26,8%. Destaca, en este sentido, el “dinamismo” en la comercialización de los fondos de inversión, con un aumento del 37,8 %, muy por encima de la media del sector, que se sitúa en el 13%. También eleva su cuota de mercado de depósitos, hasta el 2,86%.

El volumen total de negocio gestionado continúa superando cotas y llega hasta los 113.049 millones de euros, un 8,6 % más. Los activos totales en balance suben un 4,6 %, hasta los 65.068 millones.

Captación de 72.000 nuevos clientes

La suma de más de 72.000 nuevos clientes a la banca cooperativa Cajamar este año ha elevado la cifra total por encima de los 3,9 millones, que son atendidos por 5.149 profesionales, a través de sus 952 oficinas y ventanillas rurales. Durante 2024, concretamente el 1 de abril, se pusieron en funcionamiento cuatro nuevas oficinas móviles, que se sumaron a las ocho existentes, proporcionando servicios financieros a los ciudadanos de 80 pequeñas poblaciones de entre 170 y 1.500 habitantes con el fin de evitar la exclusión financiera. Adicionalmente, en este periodo Cajamar ha abierto también cuatro nuevas oficinas, en las localidades de Pollença, Los Palacios y Villafranca, San Sebastián y Vilagarcía de Arousa, que se suman a la atención a través de sus canales digitales: app, banca digital, y banca electrónica.

En cuanto a satisfacción de los clientes, Grupo Cooperativo Cajamar ha continuado alcanzando cifras notables, según la entidad. En los últimos doce meses, según el Informe Nacional de Benchmarking de Satisfacción de clientes del sector financiero de la consultora Stiga, especializada en la medición, análisis y mejora de la experiencia, se mantiene como la segunda entidad mejor valorada en este ámbito entre las entidades significativas españolas.

Altos niveles de solvencia y liquidez

Grupo Cajamar mejora, por otro lado, el coeficiente de solvencia phased in,hasta el 17%, situándose “entre las más solventes de las entidades significativas”, así como la ratio CET 1 phased in, hasta el 14,4%, “apoyados en la subida de los recursos propios computables en un 14,2%”. Estas cifras permiten a Grupo Cajamar “mantener colchones holgados sobre los requerimientos regulatorios en materia de solvencia, anotando un exceso de 1.002 millones de euros”. Por su parte, la ratio MREL se sitúa en el 24,7%, superando en 1,7 puntos porcentuales el requerimiento vigente establecido a 26 de febrero de 2025.

El avance de los recursos gestionados minoristas y el acceso a los mercados mayoristas, con sendas emisiones de deuda subordinada y de deuda senior preferred en 2025, por importes de 750 millones de euros y de 500 millones de euros respectivamente, permiten a Grupo Cajamar mantener unas fuentes de financiación debidamente diversificadas y una posición de liquidez confortable. Así, cuenta con una ratio de cobertura de liquidez (LCR) que se sitúa en el 210%, una ratio de financiación estable neta (NSFR) del 144,5% y una ratio Loan to Deposit (LTD) del 82,7%. Y dispone de una capacidad de emisión de nuevas cédulas hipotecarias por importe de 4.456 millones de euros.

Reducción de activos dudosos y tasa de morosidad por debajo de la media

Grupo Cajamar prosigue con la reducción de los riesgos dudosos totales, con una minoración del 4,7%, y mantiene su posicionamiento como una de las entidades significativas españolas con menor tasa de morosidad, del 1,68%, muy por debajo de la media del sector, que se encuentra en el 2,69%; a la vez que fortalece la tasa de cobertura de la morosidad hasta alcanzar el 84%. Al mismo tiempo, los activos adjudicados netos descienden un 48,7%, lo que mejora la ratio de adjudicados, hasta el 0,27 %, y la ratio de activo irregular neto se sitúa en el 0,56 %.