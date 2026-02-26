Unicaja convoca su junta con un dividendo complementario de 274 millones y la renovación parcial de su consejo

De izquierda a derecha, Pablo González, Isidro Rubiales y Jaime Hernández, director de Relación con Inversores, durante la presentación de resultados a cierre de 2025.

Unicaja Banco ha convocado su Junta General Ordinaria de Accionistas para el próximo 9 de abril en primera convocatoria -o el 10 de abril en segunda- en su domicilio social de la Avenida de Andalucía de Málaga, con el objetivo de proponer desde la distribución de los beneficios de 2025, con el pago de un dividendo complementario de 0,107 euros brutos por acción; hasta la renovación de su consejo de administración, con la propuesta de nombramiento de dos consejeras dominicales.

El punto que más expectación despertará entre los accionistas será la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2025. Así, el Consejo de Administración plantea distribuirlo en tres grandes bloques: 126,5 millones de euros irán a reservas voluntarias; 30 millones, a la reserva de capitalización; y 442,6 millones de euros a dividendos, convirtiéndose, de aprobarse, este ejercicio en uno de los más generosos de su historia reciente.

De la bolsa destinada a la retribución del accionista, 168,6 millones ya fueron abonados en septiembre de 2025 en forma de dividendo a cuenta. Ahora, la entidad someterá a votación el pago de un dividendo complementario de 274 millones de euros, equivalente a 0,10656 euros brutos por título, cuyo abono está previsto para el 23 de abril de 2026, apenas dos semanas después de la celebración de la junta.

Dos incorporaciones y dos reelecciones en el consejo

En materia de gobierno corporativo, la Junta deberá pronunciarse sobre una renovación significativa en el seno del consejo de administración, pues la entidad malagueña habla sobre el posible nombramiento de dos nuevas consejeras dominicales, ambas a propuesta de Fundación Bancaria Unicaja, principal accionista de referencia de la entidad.

De modo que, María Nieves García Santos y María Isabel Martínez Torre-Enciso se unirían como consejeras por el plazo estatutario de tres años. Junto a estos nombramientos, el banco también propone la reelección por otros tres años de Miguel González Moreno y José Ramón Sánchez Serrano, igualmente como consejeros dominicales a propuesta de Fundación Unicaja. Tras estos movimientos, el consejo de administración mantendrá su composición de 15 miembros.

KPMG seguirá como auditor y se reforma la arquitectura estatutaria

La Junta también deberá ratificar a KPMG Auditores como firma responsable de las cuentas del grupo para el ejercicio 2027, renovando así la relación de confianza con el auditor externo. Igualmente, los accionistas tendrán que aprobar las cuentas anuales del ejercició que cerró el pasado 31 de diciembre, así como el informe de gestión, co

Entre los puntos más técnicos del orden del día figura una modificación de los Estatutos Sociales que introduce, entre otras novedades, la posibilidad de celebrar juntas exclusivamente por medios telemáticos, una medida que adapta el marco normativo interno de la entidad a la realidad digital y a las nuevas tendencias en gobernanza corporativa. También se modificará la regulación de la Comisión de Riesgos, cuya presidencia deberá recaer en adelante en un consejero independiente.

En materia retributiva, los accionistas votarán la política de remuneraciones de los consejeros para el trienio 2027-2029, así como la fijación de un techo máximo de 2.437.000 euros para la retribución anual conjunta del consejo. Asimismo, se aprobará, si procede, la entrega de acciones propias a los consejeros ejecutivos en el marco del plan de retribución variable del banco.