Balance de siete meses de Trump

EN unos meses Trump ha generado más acontecimientos negativos que los presidentes anteriores en todo su mandato. El balance es contradictorio y desastroso. Sus decisiones, siempre al borde de la ley, han supuesto el mayor descenso de la democracia de EEUU en su historia. La constitución de EEUU es de las más antiguas, 1789. El deterioro democrático del Estados Unidos es el hecho más relevante del siglo XXI. El mundo está asistiendo al declive de las democracias y auge de las autocracias. China está decidida a aprovechar el declive de EEUU. En la reunión que ha tenido lugar en Tianjin, Xi Jinping y Putin han presidido la reunión de más de veintisiete líderes de países que, hartos de las presiones, venganzas y agresiones de Trump pretenden configurar un nuevo orden mundial presidido por China. India asistió, evidenciando su distanciamiento de EEUU que acaba de imponerle aranceles del 50% por comprar gas ruso. Trump es un dictador que admira a los dictadores. “Yo no soy dictador” ha declarado “pero tengo derecho a hacer lo que quiera, soy el presidente de EEUU”. Añadiendo “no soy dictador, pero tengo sentido común y soy muy inteligente”. Manifestaciones demenciales y contradictorias que describen el talante autoritario, narcisista y egocéntrico de Trump. Trump ha estado siempre al borde de la ley o contra la ley: contra la ley de libertad de expresión atacando a los medios de comunicación, investigando, procesando y cesando a sus opositores, atacando a los jueces y a los presidentes de organismos independientes como la FeD y el Organismo de Gestión y Control de enfermedades. Prometió acabar con las guerras de Ucrania y Gaza y las ha profundizado. Ha protagonizado la mayor deportación de inmigrantes de la historia de EEUU, vulnerando derechos fundamentales y dañando la fuerza laboral de EEUU y el crecimiento.

En el plano económico todas sus promesas, incumplidas: la inflación es alta. La FeD no ha podido bajar los tipos de interés por que los aranceles aumentan los precios. El consumo y la inversión y el crecimiento del PIB están estancados. La estanflación, (estancamiento con inflación) es un escenario posible. En conclusión, que califico el segundo mandato de Trump como “el desastre Trump”, para EEUU y el mundo. Los ciudadanos empiezan a ver el error del voto a Trump: el índice de aceptación se desploma. Actualmente son más lo que lo desaprueban, el 56%, que los que le apoyan, el 44%.