El embargo a Israel

Crónicas levantiscas
Juan M. Marqués Perales
El aceite de oliva español aún habla italiano
Tribuna económica
El poderío que exhibe Israel se entiende al ser un país en una zona considerada amenazadora por muchos países, a quienes conviene tener un campo de entrenamiento, con enemigo real. Por el Congreso de Estados Unidos sabemos que desde 1946 han donado a Israel 175.000 millones de dólares, de ellos 130.000 en ayuda militar, y para la invasión de Gaza 5.700 millones sólo en defensa antimisiles. Para un país con menos habitantes que Andalucía y que empezó con apenas 2 millones, esta cantidad es enorme, y va unida a relaciones económicas estrechísimas y a la tecnología más avanzada del mundo.
Con la resolución reciente de Naciones Unidas sobre Gaza, surge información de compañías que en la invasión proporcionan sostén militar a Israel. En armas están BAE, Boeing, DJI, Leonardo, FANUC, General Dynamic, Maersk, Renk, Rheinmetall; en máquinas destructoras de edificios, Caterpillar, Volvo, Hyundai; en informática de datos, detección y ataque, Amazon, IBM, Google, Microsoft, Palantir; Chevron que explota el gas en la costa palestina, o Boston Consulting diseñando los negocios a establecer tras la ocupación, y BlackRock que determina inversiones como accionista de referencia de empresas del armamento. Esta información se conoce de las propias compañías, y por la identificación de materiales tras ataques a escuelas y hospitales. Son principalmente norteamericanas, pero sólo entre las citadas hay británicas, alemanas, japonesas, chinas, surcoreanas, danesas, suecas, en fin, una maraña de intereses que han dado forma a Israel como un opaco bastión tecnológico-militar. Además, Israel que prefería comprar con el dinero que se le asigna o presta, potencia su industria local y participa en compañías norteamericanas, e intercambia componentes con empresas europeas. Es significativo que el 21 de febrero de este año se rescinde la directiva USA NSM-20, escasamente aplicada, que vincula la transferencia de armas a derechos humanos.
En este contexto, el acuerdo de Consejo de Ministros de España contra exportaciones de material de uso militar a Israel es un asunto complejo aunque en sí escasamente relevante, como es testimonial las reticencias sobre las bases andaluzas de Morón y Rota; sin embargo, este gesto, el de la flotilla y tantos otros, nunca son inútiles, evidencian la agresividad e indiferencia ante derechos humanos y la legalidad del gobierno de Israel, y nos recuerdan la cita de Rabindranath Tagore: “Deja que encienda mi lámpara –dice la estrella– y no discutamos sobre si ayudará o no a remover la oscuridad del universo”.
