Un nuevo paradigma en la prevención de riesgos laborales

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha llegado a un acuerdo con los sindicatos más representativos en aras a la modernización de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y el Reglamento de Servicios de Prevención. Este acuerdo persigue un cambio en la mentalidad y amplía la concepción de la seguridad y salud en el trabajo.

Las pretensiones son ambiciosas, pues se persigue un cambio del paradigma actual en la seguridad de los entornos laborales. Detrás de este acuerdo está la evitación o, al menos, la reducción de los accidentes de trabajo. En el año 2025 hubo unos 700 accidentes laborales mortales en España. En el asesoramiento que llevamos a cabo en Cuatrecasas comprobamos que el acaecimiento de un accidente de trabajo, aun más cuando es mortal, es una de las tragedias más importantes que puede padecer una empresa. Los accidentes de trabajo suponen una pérdida personal irreparable que siempre supone un antes y un después en la estrategia empresarial.

Los firmantes del pacto persiguen que la seguridad en el trabajo sea foco de las organizaciones empresariales y centro en la toma de decisiones. Este acuerdo sigue la línea de las actuaciones legislativas anteriores en que se incrementaba la importancia de la salud de los trabajadores en sus puestos de trabajo –ya el Gobierno incrementó la cuantía de las sanciones por infracción de la normativa de prevención de riesgos laborales, alcanzándose la cifra de 983.736 euros de multa–.

El acuerdo incluye el análisis de factores de riesgos que, a día de hoy, no están incluidos en la estrategias y políticas preventivas de las compañías. La perspectiva de género, la diversidad generacional en organizaciones y el cambio climático como medidas a evaluar y sobre los que las empresas deberán proteger a sus trabajadores. Estos factores ya están presentes en nuestras vidas. El año pasado hubo situaciones de riesgos en centros de trabajo creados por la DANA o, este año, diversidad de fenómenos meteorológicos que no sólo han provocado la suspensión de las clases de nuestros hijos, sino que han puesto en riesgo a muchos trabajadores en sus puestos de trabajo. Igualmente, sufrimos veranos de intenso calor mientras los trabajadores prestan servicio al aire libre. El cambio climático está cambiando la configuración de la forma de trabajar y la manera de gestionar las formas de trabajo en aras de reducir los riesgos derivados de éste.

Y no olvidemos la mención que el acuerdo hace sobre las patologías relacionadas con la salud mental que están presentes en nuestro día a día. En muchas ocasiones éstas vienen derivadas de un uso indebido de equipos tecnológicos que puede provocar tecnoadicción o simplemente una falta de desconexión digital. La gestión preventiva del uso de equipos informáticos, relacionado con los nuevos métodos de trabajo, es un pilar sobre el que construir la estrategia de cualquier empresa saludable; sobre todo, teniendo en cuenta la implantación de la inteligencia artificial en todos los sectores y tamaño de las empresas españolas.

La gestión de la seguridad y salud es y, tras la firma de este acuerdo, será uno de los mayores retos que tendrán las compañías en los próximos años. Los esfuerzos deben centrarse en la construcción de políticas de seguridad y salud, enmarcadas dentro de las políticas ESG, que aseguren un cumplimiento efectivo, que no sólo formal, de las medidas de prevención de riesgos laborales. Ya existen sectores y grandes compañías que no permiten el acceso a sus instalaciones si no se realiza una completísima coordinación de actividades empresariales en materia preventiva. Y ya hay grandes empresas que expulsan a aquéllos que no acreditan unos elevados estándares de cumplimiento de la normativa de seguridad en el trabajo.

El esfuerzo económico y humano de las compañías en prevención de daños físicos y psíquicos entre sus trabajadores se ha incrementado y el acuerdo mandata que este esfuerzo siga aumentando, imponiendo un fortalecimiento de la presencia y peso funcional de trabajadores con funciones preventivas.

Tras la firma del acuerdo, corresponde ahora al Gobierno lograr una mayoría parlamentaria para aprobar la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Si en una materia puede lograr el consenso del arco parlamentario, será ésta y ello aunque el acuerdo ha obviado a la CEOE y su grupo de trabajo en materia de prevención de riesgos laborales. Sin embargo, la prevención de riesgos laborales es una obligación legal y un mandato moral.

En cualquier caso, este acuerdo es un aviso sobre los cambios que vendrán en la normativa preventiva; pero es un recordatorio de que la integración de la prevención de riesgos laborales debe ser línea estratégica de las empresas. La gestión preventiva es piedra angular de la gestión de las personas en lo más básico que existe en la existencia humana, la salud.