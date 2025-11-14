Sanción ejemplar

La multa de cinco millones de euros a X por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) por no bloquear anuncios del chiringuito financiero Quantum AI es una buena noticia. Es lo que se pide a los organismos supervisores, atacados con frecuencia por la ausencia precisamente de sanciones ejemplares. Un ejemplo de que se puede luchar contra el mal uso de las redes sociales y enfrentarse a las crecientes operaciones fraudulentas que se realizan por su facilidad de penetración.

En este caso, la multa se debe a no haber vigilado si Quantum AI contaba con autorización para ofrecer servicios financieros ni si figuraba en la lista de entidades advertidas para operar sin licencia. Hay que valorar, no obstante, si es lo bastante disuasoria para gigantes con la firma creada por Elon Musk.

La CNMV, que abrió la investigación hace dos años al detectar que había ofrecido servicios de inversión utilizando imágenes de famosos (entre ellos, Felipe VI), ha alertado reiteradamente del riesgo que supone para el pequeño inversor la difusión de bulos y consejos engañosos a través de las redes sociales. Sin embargo, pese a esas advertencias, las actuaciones se han acrecentado, apoyadas en la dificultad de perseguirlos. Para muestra un boton: de 63 advertencias de la CNMV sobre posibles chiringuitos financieros en 2018 se pasó a casi 525 en 2024.