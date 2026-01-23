Santa Bárbara inicia la modernización de los Pizarro en Alcalá de Guadaíra y firma un contrato con Oesía

La compañía española de sistemas de Defensa Santa Bárbara Sistemas (SBS), perteneciente a General Dynamics (Gdels) y Tecnobit, la enseña de Grupo Oesía especializada en soluciones electrónicas de vanguardia (sensores optrónicos, comunicaciones, ciberseguridad, simulación, etc.), han firmado un contrato dentro del programa de modernización de los vehículos de combate de infantería y caballería (VCI/C) Pizarro del Ejército de Tierra, que el Ministerio de Defensa adjudicó hace dos semanas a SBS.

Tecnobit-Grupo Oesia ya moderniza los sensores de conducción de estos vehículos

SBS informa en un comunicado de que ya ha iniciado la modernización integral del vehículo en su Centro de Excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida de Alcalá de Guadaíra, una instalación centrada acometer proyectos de modernización “complejos con inmediatez y profundidad técnica”, afirma la compañía.

Desde este centro, la compañía ejecutará una renovación completa de los vehículos, lo que incluirá mejoras en la optrónica de la torre “como uno de los paquetes de trabajo clave”. SBS explica que ha ha decidido contar con Tecnobit-Grupo Oesía porque su centro de producción en Valdepeñas (Ciudad Real) está considerado como “uno de los estandartes de la industria nacional”.

Tecnobit-Grupo Oesía aporta al PEM Pizarro “un producto de última generación, capacidades de ingeniería, producción y soporte al ciclo de vida, que ya están siendo aplicados en diversos programas nacionales e internacionales, lo que favorece una respuesta rápida y eficiente”.

Adjudicación por 264 millones de euros y trabajos previstos hasta 2031

El Ministerio de Defensa adjudicó el pasado 16 de diciembre a Santa Bárbara Sistemas el proyecto de modernización y mejora de los vehículos VCI/C Pizarro, por un importe total de 264 millones de euros, al considerar que se trata de la única empresa capacitada técnicamente para su desarrollo como fabricante original del sistema.

El programa contempla una modernización integral de la flota de vehículos Pizarro, tanto de Fase 1 como de Fase 2, y se desarrollará a lo largo de casi seis años, con finalización prevista el 30 de noviembre de 2031, de acuerdo con el alcance definido en el Real Decreto 914/2025, de 14 de octubre, que regula la refinanciación industrial.

El programa de actualización de los Pizarro se está llevando a cabo en las instalaciones de Santa Bárbara Sistemas en Alcalá de Guadaíra (Sevilla), donde la compañía ha ampliado recientemente en 7.000 metros cuadrados su Centro de Excelencia de Apoyo al Ciclo de Vida. Este centro, dedicado específicamente a la actualización, mantenimiento y sostenimiento de sistemas durante todo su ciclo de vida, ya desempeña un papel clave en el mantenimiento de los carros de combate Leopardo del Ejército de Tierra.

“Gracias a la disponibilidad de capacidades inmediatas y nuestro enfoque colaborativo, hemos puesto en marcha el proyecto en un tiempo récord que nos permite avanzar en nuestro compromiso con el Ministerio de Defensa y el Ejército de Tierra como empresa tractora del sector de defensa terrestre”, ha señalado Alejandro Page, director general de SBS y vicepresidente de GDELS.

Por su parte, Luis Furnells, presidente ejecutivo de Grupo Oesía ha afirmado que “Este contrato supone un impulso decisivo para reforzar nuestro liderazgo en optrónica de última generación, una superioridad que ha sido reconocida por múltiples empresas sistemistas españolas y europeas. Además, reafirma la vocación y prioridad de Grupo Oesía: servir a nuestras Fuerzas Armadas, proporcionando soluciones tecnológicas avanzadas, seguras y fiables que refuercen y optimicen sus capacidades críticas en operación, de forma cuidadosamente planificada y coordinada”.