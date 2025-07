Qué saber de las 'stablecoins'

Dos leyes aprobadas en EEUU, llamadas Genius y Clarity, regulan esta criptomoneda, que se vincula a una divisa, por lo que un stablecoin en dólares o euros no oscila y vale siempre su nominal en esas monedas. Como cualquier cripto se almacenan e intercambian sin intermediarios en redes descentralizadas, las blockchain, que sirve de libro de cuentas para las transacciones. Los stablecoins se utilizan como depósito en un activo estable, mientras se compran otras criptomonedas, pero la ambición es extenderla como medio de pago en la vida diaria. La primera idea destacable es que está muy bien siempre que nos mantengamos en su ámbito, esto es, una empresa recibe stablecoins en dólares y paga a proveedores en stablecoins; pero cuando quiere convertir en dólares, la principal compañía –Tether– cobra un 1% y requiere un mínimo de 100.000 dólares en la operación. Hay comunidades de stablecoins donde las condiciones las ponen los participantes, pero actualmente entre Tether y Circle controlan el mercado con 250.000 millones de dólares. En España BBVA es activo como bróker y depositario de criptomonedas, y anuncia que emitirá stablecoins en 2025. La segunda idea es que sufre las vicisitudes de la divisa, y si se quiere pagar con stablecoins en dólares un hotel cuyo precio está en euros, se nos depreciará lo invertido si el dólar se ha depreciado respecto al euro, o al contrario. Uno de los argumentos en países con monedas débiles para ahorrar en stablecoins es que se hace en una divisa fuerte, pero si los bancos tuvieran cuentas extranjeras atractivas en divisas, sin comisiones y márgenes exagerados en los cambios, este argumento desaparecería.

En tercer lugar, las compañías que emiten stablecoins han de tener reservas en la divisa en cuestión, para cuando los partícipes quieran redimir la criptomoneda; pero existe el riesgo de que muchos partícipes quieran redimir a la vez y el emisor no tenga liquidez, con lo que o se aguanta en el cripto, o un bróker de cambios le ofrecerá un precio por debajo del nominal. Se asemeja en parte a los problemas de liquidez de los bancos, sólo que los bancos centrales proporcionan liquidez ilimitada, y los estados garantizan los depósitos; pero nadie da protección a las criptomonedas, y al menos debería preverse que sus reservas estuvieran separadas de la masa patrimonial de la compañía en caso de quiebra. Esto plantea otra cuestión muy interesante, estudiada por Rashad Ahmed a Iñaki Aldasoro para el BIS (Banco de Pagos de Basilea), y es que las reservas de las compañías de stablecoin influyen en el mercado de bonos del Tesoro, concretamente flujos de sólo 3.500 millones en 5 días reducen el tipo a tres meses 2,25 puntos básicos en 10 días, con lo que establecen una relación entre el mercado cripto, la deuda pública, y el sistema financiero, sus precios, y estabilidad.

La pregunta de cómo evolucionará todo esto es nuestra cuarta cuestión, pues nadie quiere quedarse fuera y las compañías que emiten stablecoins buscan tener ficha bancaria, como Anchorage Digital, y con ello depósitos y créditos, y los bancos quieren emitir stablecoins como medios de pago, al igual que Pay-Pal o Visa, o Stripe, cobrando menos por estas transferencias. Esto sugiere que si los bancos abarataran sus sistemas de transferencias y las agilizaran, quitarían parte de razón de ser a los stablecoins. Las leyes aprobadas en EEUU son de una importancia extraordinaria, pues aunque regulan a los que participan en estos negocios y asuntos como el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, liberalizan el mercado y lo hacen depender de una agencia oscura llamada Commodity Futures Trading Commission, en vez de la tradicional Security and Exchange Commision, equivalente a nuestra Comisión del Mercado de Valores, con gran fuerza de inspección y sanción. No hay que olvidar que las compañías cripto han pagado en la última campaña presidencial millones de dólares, y que ahora tanto republicanos como demócratas no quieren quedarse al margen de esta lluvia de financiación, lo que explica que más de un centenar de demócratas hayan apoyado las leyes en el Congreso y Senado. De rebote, todas las criptomonedas no estables han subido de valor llegando el bitcoin a 100.000 dólares, tras la caída en años recientes de 80.000 a 20.000. El presidente de los EEUU y su familia montan su propio negocio de stablecoin, el World Liberty Financial, junto con gente adicta cuyas compañías se benefician de las exigencias de chips, centros de procesos de datos, software y energía, que el negocio cripto necesita de manera masiva, y a lo que está orientado el país. Tanto es así, que en las últimas operaciones societarias se buscan como socios a los expertos más renombrados, como el grupo Cantor con el británico Adam Back, criptógrafo que desarrolló Hashcash como sistema de prueba en la creación y verificación del bitcoin.

Dos últimos apuntes; uno, que se está abonando un terreno para el ciber crimen y estafas de todo tipo, y conductas irresponsables cuya referencia es el primer ejecutivo de FTX, condenado a 20 años de prisión por la ruina de miles de personas, y que no sería de extrañar que ahora recibiera el perdón presidencial. Pero lo que pone la carne de gallina es leer en el informe de Tonantzin Carmona para la Brookings Institution con datos del FBI, que en 2024 hubo en EEUU 150.000 reclamaciones por temas cripto, con pérdidas declaradas por 9.300 millones de dólares, siendo casi el 30% de los fraudes a personas ancianas. “Hoy hemos dado un paso de gigante para cimentar el dominio de América en las finanzas globales y la tecnología cripto,-dice el presidente de EEUU- con el hito de la firma de las leyes Genius y Clarity”, pero cuando pensamos en el sentido de todo esto quizás la gente normal preferiría que se dedicara algo más de inteligencia, tecnología, esfuerzos, a solucionar problemas como la vivienda, la salud, educación, mejora en definitiva en las condiciones de vida, a las que el mundo cripto, con todo su ingenio y maravillas, poco aporta.