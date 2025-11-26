La voz crítica de la Airef

Cristina Herrero, presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), no quiere acabar su mandato (termina en marzo) dejando cosas pendientes. En este caso, que llega justo cuando están en juego los Presupuestos y se discute sobre la financiación autonómica, la responsable del organismo ha instado al Gobierno a abordar un reforma "integral" del marco fiscal que cree "poco realista, poco creíble y con problemas para exigir su cumplimiento". En ese sentido, no ha dudado en sacar los colores a Hacienda por no haber adaptado ese marco fiscal a la nueva normativa europea, que establece la regla de gasto y fija el crecimiento máximo que pueden alcanzar las administraciones públicas. Para que se cumpla, plantea que las comunidades autónomas deberían tener objetivos distintos de déficit en lugar de uno único como hasta ahora. Según Herrero, no parece compatible que tengan un margen del 0,1% del PIB con el cumplimiento de las normas fiscales porque, de ser así, algunas comunidades podrían elevar sus gastos computables hasta un 10% y otras deberían rebajarlo. Herrero ha sido una voz crítica y ha justificado la existencia de la Airef como organismo independiente y de responsabilidad, como dice su nombre, que lleva consigo una eficaz actividad supervisora.