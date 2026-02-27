Deoleo vuelve a beneficios y gana 20 millones en 2025 tras la normalización del mercado del aceite

Deoleo logró en 2025 regresar a beneficios tras dos ejercicios en negativo. La compañía líder del aceite de oliva cerró el pasado año con un beneficio neto de 19,7 millones de euros, capitalizando la normalización de la producción y la recuperación del consumo después de un 2024 marcado por la escasez y la volatilidad. Y alcanzó un Ebitda de 50 millones de euros, lo que supone un incremento del 50% respecto al año anterior.

Según explica el grupo en la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), este resultado ha estado impulsado por la buena evolución del negocio y la mejora en la valoración de las marcas, que ha dado lugar a la reversión de 17 millones de impairment de las marcas. El crecimiento se ha apoyado en una buena cosecha 2024-2025 en España, en la que las existencias volvieron a niveles normalizados con un crecimiento del 64% en la cosecha, permitiendo estabilidad en los precios.

En ese contexto, Deoleo ha logrado incrementar su volumen de ventas un 11% , "impulsando una sólida mejora de la rentabilidad mediante una estrategia centrada en la creación de valor". Gracias a una eficiente gestión comercial, el margen bruto unitario ha crecido un 17%. La normalización de los precios en origen conllevó una bajada del coste del aceite para el consumidor, con un descenso de la facturación hasta 821 millones de euros frente a los 997 del año anterior. Pese a ello, el margen bruto total del grupo ha crecido un 30% con respecto al ejercicio anterior, alcanzando los 129 millones. Y la mejora en los márgenes ha llevado al grupo a alcanzar los 50 millones de Ebitda, un 50% más que en el ejercicio anterior.

Por mercados, destaca la sólida evolución de los volúmenes en geografías clave como España (+18%) e Italia (+12%), así como el crecimiento en Estados Unidos (+3,5%), mercado estratégico donde la compañía ha mantenido sus cuotas de mercado a pesar del impacto del tipo de cambio y los aranceles impuestos por ese país. En lo que respecta a las cuotas, han subido 1,8 p.p en España y 0,1 p.p tanto en Estados Unidos como en Italia.

Tras la prolongada sequía anterior, el grupo considera que las circunstancias pluviométricas en España anticipan estabilidad en las futuras campañas, pero también reconoce el impacto que la sucesión de borrascas ha tenido en la recogida de la aceituna en España, algo que se mitiga con la producción en el resto del mundo. Y remarca que el desarrollo de su nuevo plan estratégico EVOO-lution "nos ha permitido asegurar la calidad y la cantidad a principios de campaña".

Ignacio Silva y Cristóbal Valdés, presidente y CEO de Deoleo / M. G.

Nuevo plan estratégico

El grupo inició el pasado año su nueva hoja de ruta EVOO-lution, diseñada para impulsar la rentabilidad de Deoleo y alcanzar beneficios incrementales en los próximos tres años. Y a juicio de Cristóbal Valdés, consejero delegado de Deoleo, los resultados de 2025 "son la prueba tangible de que nuestra hoja de ruta EVOO-lution es la adecuada y que se ha ejecutado de forma rigurosa. Hemos sabido transformar la recuperación del consumo en valor real, protegiendo nuestros márgenes a través de la innovación y la eficiencia operativa. Alcanzar un Ebitda de 50 millones y cerrar el ejercicio con beneficios demuestra que contamos con un modelo de negocio resiliente para continuar garantizando un crecimiento sostenible y rentable. De cara a 2026, nuestra prioridad es consolidar este crecimiento y seguir capturando valor a través de nuestro plan estratégico”.

EVOO-lution se apoya en dos grandes pilares para alcanzar 32 millones de Ebitda incremental entre 2025 y 2028: el crecimiento de las marcas principales y expansión en geografías estratégicas y las mejoras operativas. En cuanto a las primeras, el grupo destaca el positivo desempeño en Estados Unidos y el Norte de Europa, donde ha logrado incrementar su rentabilidad y ganar cuota de mercado en plazas estratégicas como Alemania y Países Bajos. Asimismo, India consolida su posición como un mercado de alto potencial futuro, ganando un peso muy relevante dentro de su unidad de negocio.

Los nuevos lanzamientos aportan en promedio un 25% más de margen bruto que el resto de productos. En cuanto a las mejoras operativas, se han impulsado iniciativas con acciones en la compra de materia prima, revisión de copackers, proveedores y eficiencias industriales, obteniéndose mejoras en el coste de producción, más allá de las derivadas de la evolución del mercado del aceite de oliva en 2025.

Fortaleza financiera y reducción de deuda

La generación de caja ha sido uno de los hitos del ejercicio. El flujo de caja operativo alcanzó los 56 millones (72% más que en 2024), impulsado por la mejora del Ebitda y una eficiente gestión del capital circulante, que se redujo un 27%.

Gracias a esta generación de caja, Deoleo ha reducido su deuda financiera neta comparable en un 26%, situándose en 86 millones al cierre del ejercicio. El ratio de apalancamiento se ha reducido a la mitad, pasando de 3,5x a 1,7x Ebitda, lo que dota a la compañía de una gran flexibilidad para acometer sus planes de crecimiento futuro.

En marzo de 2025 la compañía firmó su refinanciación, garantizando la estabilidad financiera y permitiendo a la organización centrarse íntegramente en la gestión del negocio.

Perspectivas para 2026: anticipación y confianza

Deoleo prevé un buen 2026 ante la normalización de la situación de la materia prima en el conjunto del año, que "nos va a permitir desarrollar nuestra hoja de ruta". El grupo apoyará su crecimiento en la diversificación geográfica, la solidez del modelo de negocio y la evolución positiva de sus marcas, que incluyen líderes como Bertolli, Carapelli y Carbonell, que este año celebra su 160 aniversario.

Ignacio Silva, presidente de Deoleo, remarca que “siempre creímos en el futuro de Deoleo una vez alcanzada la estabilidad financiera, y estos resultados no solo lo confirman, sino que vislumbran un futuro aún mejor y una compañía mayor y más rentable. Hoy contamos con una organización más saneada y eficiente, lo que nos permite elevar nuestra ambición. Además, este último año hemos podido demostrar que el nuevo modelo de gobernanza implementado en el ejercicio anterior, no solo se ha realizado con total naturalidad, sino que ha reforzado la cohesión con el Consejo de Administración en la búsqueda de un crecimiento sostenido, así como la excelencia en la ejecución de la hoja de ruta por parte del consejero delegado y su equipo directivo”.

La compañía remarca que está enfocada "en seguir generando valor para sus accionistas y confía en consolidar el crecimiento en volúmenes y seguir mejorando los márgenes unitarios mediante las iniciativas de eficiencia industrial y comercial de su plan estratégico".