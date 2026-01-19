La flota pesquera de Andalucía, en huelga por el nuevo reglamento de control europeo

Los pescadores de Andalucía están en huelga hoy para protestar por el nuevo reglamento de control europeo. La Federación Andaluza de Cofradías de Pesca (Facope) confirma que los barcos de las provincias de Cádiz, Huelva y Málaga se han quedado amarrados, siguiendo el mandato de la entidad y de la federación nacional, aunque la previsión es que el resto de cofradías secunden también la movilización. Los pescadores están convocados a una concentración en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a las 12:00 horas, antes de la reunión con la Secretaría General de Pesca agendada para las 16:00 horas.

La nueva normativa de la Unión Europea (UE), que entró en vigor el 10 de enero -con una moratoria en España hasta el día 22- y que ha despertado las quejas del sector, impone nuevas medidas a barcos a partir de 12 metros. Eso implica a los buques de cerco y arrastre, y en algunos casos deja fuera a las flotas artesanales y los palangreros, que suelen ser más pequeños. Sin embargo, la normativa contempla ir bajando esta longitud desde el próximo año, aclara la Federación, por lo que los armadores y pescadores son conscientes de que tarde o temprano les afectará si se mantiene tal como está ahora.

En Andalucía, el sector advierte de las dificultades de cumplir las nuevas normas, con prácticamente toda su flota dedicada a la pesca de bajura, desde que dejaron de acudir al caladero de Marruecos por la cancelación del acuerdo con el país alauita. No hay barcos como los gallegos navegan hacia Canadá o van a puertos de África. Por el contrario, la actividad se realiza cerca de la costa, por lo que las embarcaciones salen a la mar y vuelven en el mismo día. Hacen más o menos horas según la eslora. Pueden partir a la una de la mañana y volver al mediodía, por ejemplo. El horario depende de cada cofradía.

Facope aglutina a las federaciones provinciales de cofradías de pescadores de Huelva, Cádiz, Málaga y Almería-Motril, de la que forman parte hasta 15 entidades: Ayamonte, Isla Cristina, Punta Umbría, Barbate, Conil, Sanlúcar, Tarifa, Caleta de Vélez, Estepona, Fuengirola, Marbella, Adra, Carboneras, Garrucha y Motril. Entre todas cuentan con una flota de artes menores, arrastre, cerco, draga hidráulica o palangre de algo más de 420 barcos. En conjunto suman unos 2.800 pescadores, entre armadores y tripulación.

Dos cuestiones claves

Dos son las cuestiones principales que en esta ocasión han puesto en pie de guerra a los pescadores. Por un lado, se exige el registro de la captura desde el kilo cero -es decir, sea cual sea el volumen, por mínimo que sea-, frente a la obligación que existía de hacerlo a partir de 50 kilogramos. El registro electrónico afecta ahora a pesqueros a partir de 12 metros de eslora (antes a partir de 18).

Todas las voces que en estos días se han alzado han advertido de la inviabilidad de esta labor en el propio barco. "El peso en el mar no es el mismo que en tierra firme", apuntan desde Facope, que se refiere a la falta de estabilidad de un buque para que los datos que arroje la báscula sean reales. Ni siquiera el 20% de margen de error que permite el reglamento resulta un alivio. "No hay báscula preparada en el mercado para pesar en un barco en movimiento", insisten. De hecho, apuntan a que un barco gallego ha hecho una demostración en un vídeo de que la operación se hace imposible en condiciones marítimas incluso de relativa calma.

Desde la organización andaluza se refieren, además, a que esta tarea de pesar las capturas supondría un peligro para la tripulación en un día de temporal, en el que el patrón debe atender otras cuestiones de seguridad más importantes.

A eso se añade el aviso con una antelación de 4 horas de su llegada a puerto. La mayoría de los barcos faenan mucho más cerca de la costa, "no hay cuatro horas de navegación hacia puerto", por lo que esta obligación les llevaría a tener que esperar en la bocana, con el motor encendido y, por tanto, gastando combustible.

La indignación es total entre los pescadores que hablan de una norma elaborada por "burócratas en Bruselas, que no saben lo que es pescar, que no conocen el sector". Para acabar con la venta de pescado fuera de las lonjas, las acciones son otras, entienden en el sector, que hablan de un aumento de las inspecciones o la instalación de cámaras de control. Las medidas establecidas pueden, por el contrario, acabar con un sector, que se enfrenta a otras vicisitudes, como el desplazamiento de las especies por el cambio climático o la proliferación del alga invasora que rompe las artes de pesca, entre otras.

Con todos estos problemas, la federación se pregunta cómo apuesta por el relevo generacional y vende a los jóvenes una profesión que da siempre malas noticias, a la que la burocracia asfixia. La actividad se resiente, y como ejemplo está la reducción de la flota de Conil, que en 1992 alcanzaba un censo de un centenar de pesqueros, y que actualmente tiene en torno a la cuarentena.

Hoy lunes, protesta y reunión

Los pescadores han parado la actividad en esta jornada para reclamar al Ministerio una rectificación del reglamento de control europeo. Piden en el caso de la pesca de bajura que se revierta la normativa y se vuelva a las reglas anteriores, con las que las embarcaciones avisaban media hora de la entrada el recinto portuario y solo registraban las capturas a partir de 50 kilos.

A las 12:00 horas hay una convocatoria en la sede de Pesca en Madrid para que el colectivo, pescadores, asociaciones y cofradías, haga visible la movilización, que no solo deja amarrados los barcos en el muelle, sino que también conlleva el cierre de las lonjas nacionales, muchas en manos de las cofradías. El encuentro con el Gobierno se ha fijado para las 16:00 horas. Será con la secretaria general de Pesca, María Isabel Artime.