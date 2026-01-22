Los países de la UE presionan para que Bruselas active ya la aplicación provisional de Mercosur pese al rechazo de la Eurocámara

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, apostó este jueves por la implementación "inmediata" del acuerdo entre la UE y Mercosur, pese a que el Parlamento Europeo ha acordado denunciar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por las dudas de su compatibilidad con el Derecho comunitario.

"No es la primera vez que esto sucede y esto no quita que se pueda comenzar de manera inmediata con la implementación y para eso va a empujar España", ha asegurado el responsable económico del Gobierno en declaraciones a los medios de comunicación en Davos.

De hecho, Carlos Cuerpo ha explicado que esta misma situación se atraviesa ahora con el acuerdo con Canadá. "Es un acuerdo que no ha terminado su proceso de ratificación, pero ya se está implementando desde hace años", ha señalado.

Por ello, el Gobierno de España defenderá su posición para que la implementación sea inmediata. Según Cuerpo, hay análisis que señalan que por cada mes que se retrasa la implementación de este acuerdo, hay pérdidas en términos de PIB para la Unión Europea de más de 4.000 millones de euros. "No hay tiempo que perder", ha enfatizado.

Según Cuerpo, los beneficios de Mercosur van más allá de lo comercial porque suponen también el acceso a la diversificación, por ejemplo, de materias primas o de tierras raras que son cada vez más importantes para Europa y también para España.

"España, como vínculo entre la Unión Europea y los países de América Latina, se va a ver beneficiada por Mercosur y tenemos todos que ser capaces de transmitir este importante mensaje", ha remarcado el responsable económico del Gobierno.

A última hora de la noche, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respaldó que el acuerdo se ponga en marcha ya de manera transitoria: "Como ha pasado en otros acuerdos comerciales, será dirimido lo que considere la justicia en relación con la legalidad o no con algunos aspectos, pero en todo caso la aplicación se ha aprobado ya y, por supuesto, estamos de acuerdo en que se aplique", subrayó.

La representación de los países de la UE -que, recordemos, apoyaron la firma del pacto pocos días antes de su firma el 17 de enero- también está a favor de su implantación en el momento en el que uno de los países de Mercosur lo ratifique. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, invitó este viernes a Bruselas a hacerlo, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen se mostró mucho más cauta: dijo que Bruselas está "lista" para dar este paso, pero no ha tomado aún una decisión. "Hay un claro interés en asegurar que los beneficios del acuerdo se apliquen lo antes posibe. No hemos tomado aún una decisión", dijo

Paraguay, partidario de la inmediata aplicación

En el otro lado del atántico, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, llamó este jueves desde Davos (Suiza) a la Unión Europea a "persistir" e implementar de "manera transitoria" el acuerdo, ya que "existen los mecanismos legales" para hacerlo.

"Entendemos que esto no es un impedimento y esto va a entrar en efecto una vez que la UE le dé curso a una implementación de manera transitoria y cada uno de los congresos de los países del Mercosur vayan aprobando", dijo al ser preguntado por si la decisión del Parlamento Europeo de remitir el texto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea puede suponer un nuevo freno al proceso.

El PP dice ahora que no apoyará el pacto mientras no haya más garantías para los agricultores

Mientras, y ante las críticas de Vox por el rechazo del los eurodiputados del PP a llevar Mercosur a los tribunales, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió ayer a la Comisión Europea y al Gobierno de Pedro Sánchez que el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur no entre en vigor hasta que haya certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español.

"Solicito formalmente al Gobierno de España y a la Comisión la no entrada en vigor de Mercosur hasta que haya plena certeza de que se aprobarán las garantías que necesita el campo español", ha publicado a través de la res social X.

El PP, ha dicho, no puede apoyar la aprobación provisional del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a no ser que se apruebe un procedimiento para que las cláusulas de protección sean automáticas. También, ha añadido, es necesario que se refuercen los controles en frontera y que se reduzcan las actuales exigencias a los agricultores que impone Europa y el gobierno central.

En esta línea, Asaja ha reclamado a la Comisión Europea (CE) y al Consejo que "respeten" la voluntad expresada por el Parlamento Europeo y que "no se active" de forma provisional la parte comercial del tratado mientras dure el proceso judicial, según informa en un comunicado.

Rechazo español mayoritario en la Eurocámara a llevar Mercosur al TJUE

En términos absolutos, 42 eurodiputados españoles, pertenecientes a PP, PSOE y PNV, votaron en contra de que se revisara jurídicamente el acuerdo, frente a solo 10 que apoyaron la propuesta. Estos últimos pertenecen a Vox, Sumar, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y Bloque Nacionalista Galego (BNG), según ha informado COAG Andalucía.

"España lidera el rechazo a defender a su sector agrario. Es un dato demoledor", ha denunciado el secretario general de COAG Andalucía, Juan Luis Ávila, quien añade que "los votos de los eurodiputados españoles han dejado en evidencia quiénes están al lado de los agricultores y ganaderos y quiénes a favor de desmantelar el tejido productivo europeo para vender coches, tecnología y fitosanitarios a los países de Mercosur", afirma.

Contraste con Francia y Polonia

La situación contrasta especialmente con países como Francia, informa COAG AnDalucía, donde el 100% de sus 79 eurodiputados votaron a favor de elevar el acuerdo al Tribunal de Justicia. Polonia también registró un apoyo unánime de su delegación. "Mientras Francia protege a su campo sin fisuras, España lo sacrifica", ha subrayado Ávila.

COAG Andalucía recuerda que la propuesta votada no pretendía tumbar el acuerdo, sino "ganar tiempo y garantías jurídicas para frenar un tratado que amenaza el futuro de miles de explotaciones agrarias, al permitir la entrada de productos sin reciprocidad en normas sanitarias, laborales y medioambientales".

Pese a la aprobación de elevar el acuerdo al TJUE, desde la organización agraria advierten que "la Unión Europea intentará seguir adelante, escondiéndose detrás de cláusulas de salvaguarda que no sirven para nada", según palabras de Ávila, que recuerda que el 29 de enero el campo saldrá a la calle en Andalucía y España contra el acuerdo de Mercosur.