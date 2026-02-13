El Gobierno reducirá de 35 a 5 el número de jornales necesarios para recibir el subsidio agrario

El Consejo de Ministros aprobará el próximo martes una drástica reducción de las peonadas necesarias para cobrar el subsidio agrario, con el objetivo de paliar los efectos en el empleo de los sucesivos temporales que han azotado en las últimas semanas el país y que han tenido especial incidencia en Andalucía. Estos eventos no solo han dañado a los cultivos, sino que también se ha resentido los jornales, ya que durante muchas semanas ha sido muy difícil o imposible la realización de trabajos agrícolas.

La medida se aprobará, según informan fuentes gubernamentales, dentro de un decreto-ley más amplio para paliar los efectos de estos fenómenos climatológicos. En el caso del empleo, el Consejo de Ministros recortará de 35 a solo cinco las peonadas requeridas para lograr el subsidio o la renta agraria contemplados en el Régimen Especial Agrario, siempre que el trabajador fuera beneficiado por esta prestación justo en el ejercicio anterior, en 2025. Si no fue así, serán 15 los jornales mínimos.

La medida se aplicará a partir de la entrada en vigor del decreto-ley, presumiblemente la semana que viene y será de aplicación hasta el 31 de diciembre de 2026.

No es la primera vez que el Gobierno reduce las peonadas por eventos climáticos adversos, como temporales, sequías o cosechas muy bajas en cultivos como el olivar. Lo normal que se haya pasado de 35 a 20 peonadas (en 2013, 2015, 2018 y 2022) y también ha habido ocasiones puntuales (entre 2023 y 2024 y entre 2024 y 2025) en las que se han bajado a diez. Es la primera vez que el número necesario para obtener el subsidio es tan bajo, al menos en el caso de los quelo cobraron durante el año pasado.

El subsidio agrario es una prestación económica destinada a trabajadores eventuales del campo en Andalucía y Extremadura. Esta ayuda, creada en 1984, tiene como objetivo proteger a los jornaleros que, por la naturaleza temporal de su actividad en el sector agrícola, alternan periodos de trabajo con otros de inactividad. Para acceder al subsidio, los trabajadores deben acreditar haber cotizado un mínimo de jornadas reales trabajadas —tradicionalmente las 35 peonadas mencionadas— durante un periodo determinado, lo que les da derecho a percibir una prestación económica mientras permanecen en situación de paro.

A fecha de diciembre, en Andalucía recibían este subsidio 59.051 personas, y 67.711 si incluimos Extremadura.