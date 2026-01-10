Estas son las oportunidades y amenazas del acuerdo con Mercosur para Andalucía

La firma inminente del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur (Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay) supone la creación de un gigantesco mercado de 720 millones de consumidores, debido a la eliminación gradual de los aranceles para el 91% de las exportaciones de la UE a Mercosur y el 92% de las ventas de Mercosur a la UE. Es un evento económico de primer orden, que, sin embargo, genera oposición por parte del sector agrario ante el temor de una invasión de productos (principalmente carne de vacuno de ave, pero también cereales, arroz, huevos, cítricos o leguminosas) que además llegarían sin las garantías medioambientales que se exigen en la UE.

Ante ello, Bruselas ha ofrecido -y ha terminado siendo aceptado por la mayoría de los países- cláusulas de salvaguarda de tal manera que si un sector se ve afectado por una caída de precios del más del 5% o un incremento anómalo de las importaciones también superior al 5% se activen mecanismos de defensa.

¿Cómo puede afectar el acuerdo a Andalucía? Primero, hay que decir que nuestra balanza comercial es muy deficitaria con Mercosur. La región vende productos a los países de este ámbito por valor de 232 millones de euros (dato de 2024) y compra por valor de 2.845 millones -un saldo negativo de 2.613 millones- principalmente por las fuertes importaciones de carburantes (1.780 millones de refino crudo) y minerales (435 millones de concentrado de cobre).

En el ámbito alimentario también importamos mucho más de lo que exportamos: en 2024, la comunidad vendió a esta zona económica por valor de 83 millones de euros (un valor irrisorio comparado con las exportaciones totales) y compró por 577 millones, de los cuales 290 millones son por la compra de piensos, muy importantes para la ganadería.

Sectores potencialmente beneficiados: aceite de oliva, vinos y pocino

Entre los sectores en los que parece haber más oportunidades está el aceite de oliva, el principal producto agroalimentario andaluz. Actualmente, los aranceles de Mercosur son del 10% y se eliminarán de forma gradual en un plazo de quince años. Las ventas totales desde Andalucía rozaron los 50 millones de euros en 2024 y se espera que el acuerdo propicie el crecimiento en un mercado muy importante para el sector como es Brasil. Sin embargo, hay un riesgo, derivado del hecho de que los aranceles de la UE al aceite de oliva de Mercosur serán cero desde el principio. Eso puede alentar un incremento de la producción en estos países, con reglas más laxas y mano de obra más barata, y de hecho las ventas desde Mercosur a Andalucía en 2024 ascendieron a 27 millones de euros, una cantidad nada despreciable que habla del crecimiento de la producción en esos países.

También se puede ver beneficiado el vino, sector en el que las relaciones comerciales son inexistentes en la actualidad. Las tasas se eliminarán en ocho años para el embotellado (ahora son del 27%) y en cuatro para las bebidas espirituosas (son del 35% en la actualidad). Además, las denominaciones de origen van a ser reconocidas por estos países, lo cual será previsiblemente un impulso para el ‘jerez’.

También el jamón de Jabugo podrá ser reconocido, y, en este sentido, hay una ventana para el porcino, ya que Mercosur eliminará los aranceles en un periodo de entre ocho y quince años. Ello puede ser una oportunidad para empresas andaluzas como Faccsa-Prolongo y Famadesa, grandes productores de cerdo blanco.

Sectores en riesgo: vacuno, cítricos, arroz, azúcar y aceituna de mesa

La afectación mayor puede venir para otros sectores ganaderos, especialmente el vacuno y el de las aves de corral. La UE, para evitar un hundimiento del sector ha previsto cupos estrictos en los dos casos (dice que equivalen a un filete por europeo al año), pero en el sector se teme que los productos que lleguen aquí sean los de mayor calidad y eso acabe afectando a los precios. También hay preocupación por los cítricos. Ahora mismo las relaciones comerciales con este producto son escasas, pero se teme que Brasil, que es una potencia en zumos, inunde el mercado europeo de este producto y hunda los precios. En cualquier caso, la eliminación de los aranceles de la UE a Mercosur será gradual.

El arroz, del que Europa es deficitario, es otro alimento que está en la picota, con ventas de Mercosur a Andalucía de 63 millones de euros; ahora entrará un cupo de 60.000 toneladas con arancel reducido, el 30% de lo que produjo la comunidad andaluza en 2024. También entrarán libres de aranceles 190.000 toneladas de azúcar, lo cual preocupa, y mucho, a los fabricantes -que ve competencia desleal- y puede suponer la puntilla para el sector de la remolacha.

En aceituna de mesa es Argentina la gran ganadora y España la perdedora, ya que el sector europeo continuará vendiendo en los países de Mercosur con un arancel del 12,6% mientras que al revés desaparecerán las tasas en siete años.

Respecto a las empresas no alimentarias, las ventas a Mercosur ahora mismo no son muy relevantes y se concentran en refino de petróleo (58 millones), fertilizantes (34 millones) o automoción (23 millones). Sí se pueden ver beneficiadas firmas vinculadas al sector minero como Atlantic Copper, al abaratarse la importación de cobre concentrado. En cualquier caso, la cercanía cultural es una baza a favor para las empresas andaluzas, y españolas por extensión.