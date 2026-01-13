Récord de inversión hotelera en Andalucía: 847 millones de euros en 2025

El mercado inmobiliario hotelero sigue siendo objeto de deseo por parte de los inversores, que han apostado fuertemente por este sector en España. La inversión hotelera en nuestro país durante 2025 alcanzó los 4.275 millones de euros en 194 transacciones, incluyendo hoteles existentes, inmuebles para su reconversión a uso hotelero y suelos para nuevos desarrollos, según datos del Informe de Inversión Hotelera en España 2025, elaborado por Colliers.

Islas Canarias, Barcelona e Islas Baleares acaparan la mitad de esas inversiones, mientras que Andalucía absorbió 847 millones de euros, el 20% del total nacional, batiendo récord desde el Covid. La inversión hotelera en Andalucía se ha disparado un 46% respecto a 2024, superando los 808 millones de euros transaccionados en 2022. El pasado año, sólo la Costa del Sol, Cádiz y Sevilla sumaron 707 millones de euros de inversión, el 83% de la inversión ejecutada en Andalucía, donde se vendieron 45 hoteles.

El ejercicio 2025 se sitúa como el segundo mejor registro histórico, sobrepasando la barrera de los 4.000 millones de euros, como ya ocurriera en 2018 y 2023. La inversión hotelera en España durante el año 2025 se ha concentrado en establecimientos existentes, con 159 transacciones que suman un total de 21.767 habitaciones , por un volumen agregado de 3.986 millones de euros (+30% frente a los 3.064 millones de euros registrados en 2024). Las reconversiones a uso hotelero mantuvieron un papel relevante, con un volumen cercano a los 160 millones de euros en 19 transacciones y adicionalmente se cerraron 16 operaciones de suelo para desarrollos hoteleros por un total de 130 millones de euros.

Por tercer año consecutivo, Canarias vuelve a protagonizar la inversión hotelera con 17 transacciones por valor de 1.039 millones de euros y alcanza una cuota del 24% del volumen total. El archipiélago balear con en número similar de transacciones, 18 en total, pero con un volumen de 464 millones de euros, se ha visto influenciado por la ausencia de operaciones de cartera en las islas mediterráneas.

En el segmento urbano, Barcelona lidera con 20 operaciones por valor de 712 millones de euros, esto es, el 17% del volumen total invertido y anota el segundo mejor registro de la historia. Madrid, sin embargo, ha tenido un papel menos destacado, con 376 millones de euros en 24 operaciones, reduciendo su representatividad hasta el 9%, lo cual se debe fundamentalmente a la escasez de activos de gran volumen en venta y no a una falta de interés inversor.

Principales operaciones en Andalucía

La provincia de Málaga ha recibido 309 millones de euros de inversión, de los cuales dos terceras partes se han dirigido a activos vacacionales de la Costa del Sol. Por último, 2025 evidencia un creciente interés por zonas más secundarias, que acumularon el 32% de la inversión total. En el mapa nacional destacan especialmente la provincia de Cádiz (234 millones de euros), Valencia (174 millones) y Sevilla (164 millones ).

Entres las operaciones de inversión se cita la protagonizada en septiembre de 2025 por el grupo Hotusa, que compró por 250 millones de euros nueve hoteles Silken en España que estaban en manos de los fondos Pigmalion y CBRE, entre ellos, el hotel de cuatro estrellas Al-Ándalus de Sevilla, de 15.000 metros cuadrados y 623 habitaciones.

En Cádiz, la socimi Millenium suscribió un contrato para la venta de las sociedades propietarias del complejo hotelero Fairmont La Hacienda y de los campos de golf asociados, todos ellos ubicados en Cádiz, por 175 millones de euros. La operación se extendió a la sociedad Alcaidesa Holding y a las participaciones sociales de MHRE San Roque, y los compradores fueron las sociedades Flame Hotel and Golf Holding y Flame Hotel and Golf Equity, propiedad de fondos gestionados por Activum.

También en Cádiz, la cadena mallorquina Grupotel desembarcó en el mercado hotelero andaluz con la compra de un cuatro estrellas superior en Conil de la Frontera (Cádiz), hasta ahora operado por la también mallorquina Barceló bajo la marca Barceló Conil Playa.

Además, Catalonia Hotels & Resorts cerró a finales de 2025 la compra del Hotel Gallery de Barcelona y el Hotel Molina Lario de Málaga, propiedad de Meridia a través de su fondo Meridia V. Se trata de dos hoteles urbanos que suman 213 habitaciones y están ubicados en "emplazamientos 'prime' en el centro de ambas ciudades".

De otro lado, el fondo de inversión estadounidense Apollo Global Management vendió a la cadena mallorquina Grupotel Hotels & Resorts el Hotel Ocean House Costa del Sol de Torremolinos (Málaga), de cuatro estrellas y 350 habitaciones.

En Granada, Iroko adquirió el pasado año un hotel de categoría cuatro estrellas en Granada por 30 millones de euros: el Abades Nevada Palace, localizado en la calle de la Sultana de la capital granadina, en el barrio de Castaño-Mirasierra.

Además, Grupo Insur cerró en 2025 un acuerdo con la compañía de inversión independiente Extendam Capital Partner y la empresa de gestión hotelera multimarca Panoram Hotel Management para la venta de un hotel ubicado en una de las zonas mejor valoradas de Sevilla. En concreto, el establecimiento se sitúa en plena milla de oro de la capital, en el barrio de Nervión, en el número 2 de la Avenida Diego Martínez Barrio esquina con la calle Avión Cuatro Vientos.

Cadenas

Los inversores nacionales han sido claros responsables de dinamizar el mercado, materializando el 72% de las operaciones del año. Por segundo año consecutivo, el inversor doméstico se ha proclamado líder absoluto, concentrando el 63% de la inversión total de 2025, equivalente a 2.673 millones de euros.

Dentro de los inversores nacionales destacan las cadenas hoteleras como claros protagonistas, que han firmado 42 operaciones por valor de 1.384 millones de euros y cosechado su mejor registro histórico. El resto de los inversores privados han mantenido su protagonismo con 67 operaciones representativas del 48% del volumen total nacional. Entre los inversores internacionales, que han protagonizado el 37% del volumen total con 1.602 millones de euros, destaca el liderazgo de fondos franceses, con 345 millones de euros destinados a la adquisición de activos hoteleros en España.

Tras la ruptura puntual registrada en 2024, se recupera la tendencia de preferencia de los inversores por el segmento vacacional, que concentró el 55% de la inversión hotelera total, 2.336 millones de euros. Sin embargo, el segmento urbano registró un mayor número de transacciones, con 112 activos frente a los 82 del vacacional.

Venta récord

El impulso definitivo del segmento vacacional ha sido el mayor ticket medio de las operaciones, fuertemente influenciado por la venta del Resort Mare Nostrum por 430 millones de euros. Esta transacción, asesorada por Colliers, ha sido la mayor operación de la historia en España para un activo individual.

“El capital no solo busca destinos consolidados, sino que selecciona las ubicaciones dentro de cada mercado, atendiendo a factores como la presión de precios, la disponibilidad de producto y el potencial de crecimiento a medio plazo. Esta aproximación contribuye a explicar la diversidad de operaciones registradas a lo largo del año en las distintas plazas” según Laura Hernando, directiva de Hoteles en Colliers.

La industria hotelera española afronta 2026 desde una posición de fortaleza. Durante los últimos ejercicios, el sector ha demostrado una notable capacidad para sostener su desempeño operativo, incluso en contextos macroeconómicos complejos, apoyado en una demanda turística sólida y cada vez más diversificada, y en una oferta que continúa creciendo de forma contenida.

El perfil del inversor continuará diversificándose. Los inversores patrimonialistas nacionales, tanto grupos hoteleros como family offices, previsiblemente mantendrán un papel activo, apoyados en su competitividad en pricing y en una visión estratégica de largo plazo. Asimismo, cabe esperar una mayor participación de inversores institucionales y fondos soberanos e incluso inversores minoristas a través de vehículos específicos, atraídos por la estabilidad, profundidad y potencial de crecimiento del mercado hotelero español.

“Con unas condiciones financieras más favorables, un pipeline de operaciones relevante y una rentabilidad atractiva frente a otras alternativas, esperamos que 2026 mantenga un tono positivo en la actividad inversora. Nuestro mercado hotelero ha madurado demostrando su liquidez y continúa liderando la inversión inmobiliaria apoyado en dinámicas que van más allá de lo coyuntural. España ocupará sin duda una posición cada vez más relevante en el radar de la inversión hotelera internacional.” concluye Laura Hernando.