Los clústeres andaluces del transporte sellan una alianza estratégica para reforzar la innovación y su posición en Defensa

La industria andaluza vinculada al transporte avanzado ha formalizado un acuerdo de alcance estratégico. Los clústeres Andalucía Aerospace, Andalucía Logistics, el Clúster Marítimo Naval de Cádiz y Railway Innovation Hub han firmado un pacto que, según detallan estas organizaciones, busca coordinar capacidades, compartir conocimiento y promover acciones conjuntas en I+D+i, digitalización, sostenibilidad y formación. El objetivo consiste en reforzar su peso en la economía regional y posicionar a Andalucía en un lugar destacado dentro del sector de la Defensa, apoyándose en un potencial industrial y tecnológico que consideran elevado.

La alianza agrupa a sectores tractores y se orienta a fortalecer cadenas de valor industriales con un propósito claro: generar nuevas oportunidades de crecimiento y competitividad para las empresas asociadas. Los clústeres prevén organizar jornadas, encuentros profesionales, misiones comerciales y actividades de networking que movilizarán a más de 300 firmas vinculadas a estas entidades.

Una cooperación que ensancha el perímetro industrial andaluz

Miguel Ángel Tamarit, presidente de Andalucía Logistics, subraya que esta alianza sirve para avanzar en un modelo empresarial más competitivo: “Ser parte de un ecosistema empresarial que mire la transformación empresarial y la innovación como uno de sus ejes de desarrollo es esencial para la mejora competitiva en nuestra región”. Afirma que el acuerdo anticipa una red de empresas andaluzas “que apuestan por el cambio, el desarrollo y la retención del talento, como pilares esenciales”.

Antonio Gómez-Guillamón, presidente de Andalucía Aerospace, sostiene que la unión de los cuatro clústeres multiplicará oportunidades, reforzará cadenas de valor y ampliará las opciones de innovación para las empresas andaluzas, también en Defensa. “La unión de nuestros clústeres multiplicará las oportunidades para las empresas andaluzas, fortaleciendo nuestras cadenas de valor y generando nuevas posibilidades de crecimiento e innovación no solo en el sector del transporte avanzado, también en otras áreas de interés común como es la Defensa”.

Cádiz será la primera parada de la nueva alianza

El pacto tendrá su primer efecto visible el 5 de marzo, fecha fijada para el V Encuentro de Clústeres en el Parador de Cádiz. La edición de 2026 centrará su contenido en la “Innovación en Transporte Avanzado y Defensa en Andalucía” y reunirá a empresas, representantes institucionales y ponentes especializados para exponer opciones de acceso de las pymes al sector de la Defensa. La jornada incluirá una sesión de networking y reuniones B2B orientadas a explorar oportunidades de negocio.

José Luis García, presidente del Clúster Marítimo Naval de Cádiz, recalca que la incorporación de Andalucía Logistics completa el mapa andaluz de movilidad: “Este 5º Congreso de Clústeres Andaluces incorpora a Andalucía Logistics, el clúster que faltaba para cubrir todo el espectro de movilidad de personas y mercancías. Incrementamos la importancia del encuentro al aunar en un mismo evento a los cuatro clústeres andaluces del transporte. Damos así una señal clara de la voluntad de trabajar de forma conjunta para y por Andalucía, así como de la unión existente entre estos clústeres. Es el principio de un éxito seguro”.

Laura Tordera, presidenta de Railway Innovation Hub, destaca la consolidación del evento: “Celebramos el 5º Encuentro de Clústeres en Cádiz, ya consolidado como un espacio de colaboración; este año, el foco en Defensa abre nuevas oportunidades de colaboración entre empresas, conectando capacidades e impulsando proyectos conjuntos. Desde Railway Innovation Hub reafirmamos nuestro compromiso con esta trayectoria de cooperación para transformar la innovación en resultados, con impacto en Andalucía y proyección nacional para una industria más integrada y resiliente”.

Cuatro clústeres reconocidos como agentes de innovación

Las entidades firmantes están acreditadas por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía como clústeres de innovación y figuran también en el registro de Agrupaciones Empresariales Innovadoras del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Andalucía Logistics se suma a una cooperación fluida que los otros tres clústeres mantienen desde hace años y aporta más de 50 entidades asociadas tras 14 meses de actividad.

Andalucía Aerospace, creada en 2018, reúne a más de 100 compañías del sector aeroespacial y de defensa. El Clúster Marítimo Naval de Cádiz agrupa a 79 firmas de la industria naval andaluza. Railway Innovation Hub, con cerca de 90 empresas, concentra su oficina técnica en el Centro de Tecnologías Ferroviarias de ADIF en Málaga Tech Park y orienta su actividad a la transferencia tecnológica, la generación de conocimiento y los proyectos colaborativos de innovación ferroviaria.