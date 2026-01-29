El comercio minorista aumentó en Andalucía un 4,2% en 2025, su mayor crecimiento en los últimos cinco años

El comercio minorista registró en 2025 un aumento medio de sus ventas del 4,2% en Andalucía, su mayor alza desde 2021. La región encadena así cinco años consecutivos de crecimiento tras la fuerte caída experimentada en 2020 por la pandemia.

Según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE), Andalucía alcanzó en 2025 su mayor tasa de crecimiento anual del comercio minorista desde 2006, cuando comenzaron los registros autonómicos. Además, si se salva el paréntesis de la pandemia, experimenta aumentos en esta actividad desde 2014. La variación anual a diciembre de 2025 fue del 5,5%.

En el plano nacional, el comercio minorista español registró en 2025 un aumento medio de sus ventas del 4,1%, su mayor alza desde el año 2015, y encadenó así su quinto año consecutivo de aumento y 18 meses consecutivos de alzas.

En la serie corregida, las ventas del comercio minorista avanzaron un 2,9% en diciembre en tasa interanual, tasa 3,1 puntos inferior a la del mes anterior y la menor desde enero de 2025.

En tasa mensual y eliminado el efecto estacional y de calendario, las ventas del comercio minorista bajaron un 0,8%, su mayor descenso mensual desde el pasado mes de enero.

En cuanto el empleo, el comercio minorista elevó su ocupación un 1,4% de media en 2025, cinco décimas menos que en 2024 y 2023. Con este incremento, se encadenan también cinco años consecutivos de repuntes de la ocupación. Pese a ello, esta tasa del 1,4% es la menos pronunciada desde 2021, cuando el empleo en el sector avanzó un 0,7%.

Murcia lidera el crecimiento de ventas

En el conjunto del año 2025, todas las comunidades elevaron las ventas del comercio minorista respecto a 2024. Murcia fue la región que más incrementó la facturación el año pasado, con un avance del 5,4%, seguida de País Vasco (+5,3%) y Castilla-La Mancha (+5,2%). En Ceuta, las ventas aumentaron un 6,9%, y en Melilla avanzaron un 5,5%.

Respecto al empleo, todas las comunidades elevaron su número de ocupados en el sector en 2025, menos País Vasco. Los mayores repuntes anuales se los anotaron Navarra (+2,3%), Baleares y Cataluña (+2,2% en ambos casos), Castilla-La Mancha (+1,7%) y Canarias (+1,6%). En la ciudad autónoma de Ceuta, la ocupación avanzó una media del 2% en 2025, mientras que en Melilla creció un 1,3%.

Las grandes cadenas, al frente

Las grandes cadenas fueron el modo de distribución que más elevó sus ventas en 2025, al facturar de media un 6,6% más que en 2024, seguidas del comercio electrónico (+4,7%), las empresas unilocalizadas (+3%), las pequeñas cadenas (+2%) y las grandes superficies (+1,2%).

A nivel general, incluyendo todos los modos de distribución, las ventas de los productos alimenticios aumentaron un 3,8% en 2025, mientras que las de los no alimenticios se incrementaron un 4,7%.

Dentro de estos últimos, el mayor incremento de las ventas se dio en el segmento de equipo del hogar (+5,7%), seguido de equipo personal (+5,5%) y de salud (+3,9%).

Las ventas del comercio minorista, sin incluir las estaciones de servicio, subieron en 2025 un 4% en comparación con 2024, mientras que las ventas en estaciones de servicio aumentaron un 4,6%.