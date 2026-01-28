El Gobierno creará un mercado regulado para impulsar la demanda del hidrógeno verde en España

El Gobierno busca asociar oferta y demanda del hidrógeno verde en España con el establecimiento de un mercado regulado que adapte progresivamente el desembarco de este vector renovable.

Para establecer este nuevo marco normativo, el Gobierno debe completar la trasposición de la normativa europea RED III, que regula la legislación respecto al hidrógeno verde y otros vectores energéticos renovables. En los próximos meses, el Ejecutivo presentará el anteproyecto de ley, según ha informado este miércoles la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, durante el cuarto día del hidrógeno de Enagás.

La norma pretende dotar a la industria "de competitividad y herramientas necesarias para el desarrollo de las infraestructuras", dando un impulso a la demanda renovable. "Un marco para ofrecer más visión, más estable a medio y a largo plazo, para favorecer todas las inversiones, para adaptar de forma progresiva a los distintos mercados, a la incorporación de estas nuevas moléculas verdes", ha expuesto Aagesen.

Este mercado regulado estará liderado por la Comisión Nacional de Mercados y Competencia, como ha explicado su presidenta, Cani Fernández, en su intervención. La CNMC aportará "reglas claras y acceso no discriminatorio", al tiempo que fomentará la competencia "donde sea posible" y establecerá regulaciones "donde sea necesario". Con este marco, el objetivo es que marquen unos costes razonables para el sistema, así como "transparencia y señales concretas". Fernández ha detallado que están trabajando para alinear el mercado y "convertir el interés en proyectos reales".

Respecto al futuro del hidrógeno renovable en España, Aagesen ha destacado los principales desafíos que enfrenta España son integrar el hidrógeno en los mercados, estabilizar la demanda y asociarla con la producción, al tiempo se potencia la ratificación de proyectos. "Estamos en una etapa de transición entre la ambición y la ejecución", ha detallado. Además, ha resaltado que la propuesta de la futura planificación eléctrica, anunciada por el Gobierno en noviembre, prioriza la demanda industrial con 13,1 GW destinados a electrólisis e hidrógeno verde de los 27,7 GW totales.

"España tiene la capacidad y las condiciones para convertirse en un hub de hidrógeno renovable para exportar a los socios europeos y apostar por la autonomía europea", ha abundado la vicepresidenta, quien ha reivindicado el papel protagonista nacional y comunitario: "En un momento de incertidumbre global, este liderazgo no es una opción, es una responsabilidad".

El HintCo alemán, una referencia

En su anuncio, la vicepresidenta Aagesen no ha detallado cómo funcionará el mercado regulado ni qué nivel de intervencionismo tendrá la administración en la estimulación de la demanda. Uno de los modelos más cercanos es el alemán, el denominado HintCo (Hydrogen Intermediary Network Company), creada por el Gobierno federal dentro del programa H2Global. Este mecanismo actúa como comprador único y estabilizador de precios, firmando contratos de hasta 10 años con productores internacionales de hidrógeno y derivados para revender la producción en Alemania mediante subastas. La diferencia entre el precio de compra y el de venta se cubre con fondos públicos, lo que garantiza rentabilidad para los productores y estimula la demanda de la industria.

Otros países también han avanzado en este sentido para garantizar demanda con mecanismos públicos. Australia ha lanzado un programa que ofrece contratos para cubrir la brecha entre el coste del hidrógeno renovable y el precio de mercado. Japón aplica subastas y contratos garantizados para importación de amoníaco verde y combustibles sintéticos, cubriendo la diferencia de precio con fondos públicos. Canadá prepara un esquema similar para exportación e importación de hidrógeno líquido. Incluso Estados Unidos, aunque no tiene un comprador único, utiliza el Inflation Reduction Act para ofrecer créditos fiscales y contratos estables que aseguren competitividad.

Ayudas para hidrógeno y descarbonización

La vicepresidenta ha anunciado nuevas convocatorias de fondos destinadas a la producción de hidrógeno renovable y la descarbonización industrial. Por un lado, se lanzará a audiencia pública un real decreto con las bases reguladoras y la convocatoria para la concesión directa de, al menos, 415 millones de euros en ayudas para proyectos que participen en de la próxima subasta del Banco Europeo del Hidrógeno y no resulten adjudicatarios de ayudas.

Además, Aagesen ha detallado que este miércoles inicia la fase de audiencia pública otro real decreto con las bases reguladoras para la concesión directa de un mínimo de 50 millones de euros para proyectos que electrifiquen procesos de calor industrial o consuman directamente combustible renovable, en el ámbito la próxima subasta del Banco Europeo de Descarbonización Industrial.