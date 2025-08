El convenio del metal en Cádiz continúa sin firmarse y enfrenta a los sindicatos

El conflicto por el convenio del sector del metal en la provincia de Cádiz no está cerrado. Los sindicatos continúan con las heridas abiertas durante este polémico proceso negociador que si bien comenzó con una convocatoria de huelga común, terminó descolgando a Comisiones Obreras de los acuerdos pactados por UGT (con mayor representación) con la patronal Femca (Federación de Empresas del Metal de la provincia de Cádiz). Mes y medio después de que ambos sindicatos dieran por terminada la huelga indefinida, que la convocatoria de CGT continuó una decena de días más, el convenio continúa sin firmarse y los representantes sindicales se lanzan y esquivan dardos a cuenta de esta polémica.

Desde CCOO Industria Cádiz apuntan a que UGT está negociando el articulado del convenio a estas alturas, cuando debería estar más que cerrado y firmado, entienden. De ahí que Pedro Lloret denuncie que "UGT y Femca, las dos organizaciones que firmaron el acta de acuerdo con el que se daba por finalizada la huelga del metal y que nos lleva a tener un convenio, un convenio malo, pero al fin y al cabo por el que se tienen que regir todas las personas trabajadoras del metal" no solo no hayan firmado dicho documento sino que estén negociando todavía ciertos puntos.

Al sindicato le han llegado audios de delegados de UGT en el que se citan puntos en discordia que "nos puede costar dinero o pérdidas en el convenio", según apuntan desde CCOO. Ante la pregunta a Femca, la patronal les remite a que pregunten a los propios compañeros de UGT, sin embargo la confianza entre sindicatos no anda en sus mejores momentos tras la reciente negociación en la que las posturas se enfrentaron directamente, dejando una distancia que parece no acortarse.

Lloret denuncia que se está negociando a espalda de los trabajadores, que no están siendo informados. "Se dijo que el convenio estaría a finales de julio y no ha sido así. Se nos dijo también que se cobrarían los atrasos a finales de julio y no ha sido así. Y se dijo que dichos atrasos iban a equivaler a una paga extra y, aunque aún no se ha cobrado nada, no será así", afirma el representante sindical. "No entendemos qué es lo que retrasa la firma, ya que los cinco artículos que firmaron en Sevilla (UGT y Femca) venían con su literatura y debe ser inamovible y los artículos que se quedan igual que en el convenio anterior, pues no hace falta redactarlos".

Por tanto, desde CCOO lanzan al aire la pregunta de qué están negociando y por qué no está firmado ya el supuesto acuerdo que ellos nunca aceptaron. De hecho, concluye Lloret, "seguimos valorando con el gabinete jurídico de Comisiones a nivel nacional la impugnación de dicho convenio y su duración".

La respuesta de UGT por parte del secretario general de FICA, Antonio Montoro, es que es "un convenio muy complejo, con muchos flecos" y que intentarán que esta misma semana esté firmado. "No estamos negociando, la negociación terminó, pero sí que hay un intermcabio de artículos porque hay que mirar cada uno" y no solo los cinco que fueron objeto de polémica con la patronal y que originaron la huelga indefinida y tantas horas de reuniones.

Montoro explica que se trata de un convenio con 52 artículos más 7 anexos. "Ahora mismo acabamos de terminar con el del Pluriempleo", ejemplifica, "hay que mirarlos todos para que no vayan inferior respecto al convenio anterior". Y pone el foco para intentar arrojar luz ante esta acusación en que hacen falta actualizar artículos redactados en 2017, como los relativos a los permisos de maternidad y paternidad que recientemente se han visto modificados por la ampliación a 19 semanas aprobada por el Gobierno.

Desde UGT consideran que "es muy fácil destruir y más complicado construir", en alusión a la actitud que está teniendo CCOO con las acusaciones. "Los mismos que ahora critican luego van a mirar el punto y la coma", insiste Montoro como argumento sobre la necesidad de mirar con cuidado cada artículo del convenio antes de firmarlo. Y recuerda que es un documento "complicado, muy largo y que tiene que estar muy bien atado, que afecta a mucha gente y siempre queda algún rescoldo".

En el CARL (el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales donde se negoció con la mediación de la Junta) se hablaron de los artículos polémicos que originaron la huelga laboral, que versaban sobre cuestiones económicas, la situación de los fijos discontinuos, la doble escala en el plus de tóxicos, los contratos de formación y las bajas temporales por enfermedad, sin embargo son muchos más los que componen el convenio completo, defiende Montoro, y esos ni se negociaron. Por tanto, la explicación de UGT es que negociación no hay pero sí un diálogo para cerrar el articulado actualizado.

En cuanto a los pagos atrasados por el carácter retroactivo de la subida salarial, si se firma durante estos días se podría comenzar a ingresar en la próxima nómina. Sin embargo, Montoro recuerda que por ley no están las empresas obligadas a hacerlo hasta que no esté publicado el convenio, no solo firmado, y que por tanto dependerá de cada empresa del sector que espere a su entrada oficial en vigor para hacerlo efectivo.