Los hoteles españoles reducen un 7% sus emisiones desde 2022, según un informe de Cehat y Cajamar

El sector hotelero español continúa avanzando hacia un modelo de crecimiento más equilibrado y sostenible, capaz de compatibilizar el aumento de la actividad turística con una reducción progresiva de su impacto ambiental. Así lo pone de manifiesto el informe Indicadores de la Triple Sostenibilidad de los Hoteles Españoles 2025, presentado en el marco de Fitur por la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) y Grupo Cooperativo Cajamar, que constata una reducción superior al 7% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde 2022, pese al incremento de las pernoctaciones y de la actividad del sector.

Este descenso se enmarca en una tendencia más amplia iniciada hace más de una década. Según el estudio, las emisiones del sector hotelero se han reducido cerca de un 40% desde 2012, lo que confirma el desacoplamiento entre el crecimiento del turismo y la presión ambiental. Un comportamiento que, lejos de ser coyuntural, responde a una evolución estructural basada en la inversión, la modernización de las instalaciones y una gestión cada vez más eficiente de los recursos.

En el eje ambiental, la edición de 2025 pone de relieve avances sostenidos en eficiencia energética y gestión del agua, con descensos continuados del consumo tanto por trabajador como por pernoctación, incluso en un contexto de crecimiento de la demanda turística. Estos resultados consolidan la idea de que el sector hotelero español es capaz de crecer reduciendo su huella ambiental.

En el ámbito social, el estudio refleja una evolución igualmente positiva. El empleo hotelero alcanza un nuevo máximo histórico, superando las cifras récord ya registradas en 2024. El peso del empleo del sector sobre el conjunto de la economía nacional se mantiene estable por encima del 2,4%, mientras que la tasa de temporalidad continúa reduciéndose y se sitúa claramente por debajo de la media de la economía española. Estos datos refuerzan el papel del sector hotelero como uno de los principales motores de creación de empleo estable y de calidad, con un crecimiento del empleo superior al 3% tanto a corto como a largo plazo.

Desde el punto de vista económico, los hoteles españoles mantienen altos niveles de ocupación y de ingresos, al tiempo que el índice de precios del sector vuelve a situarse por debajo del IPC general, contribuyendo así a la competitividad del destino España. A ello se suma un esfuerzo inversor sostenido, orientado a la modernización, la eficiencia y la sostenibilidad, con niveles de inversión similares o incluso superiores a los previos a la pandemia y por encima de los reflejados en los informes de 2023 y 2024.

El coautor del informe y responsable de Estudios en la Dirección General de Control de Riesgos de BCC-Grupo Cajamar, David Uclés, detalló que el comportamiento de los indicadores a corto plazo ha sido mayoritariamente positivo, con mejoras en el 93% de los indicadores económicos, el 83% de los ambientales y el 75% de los sociales, mientras que en el largo plazo destaca la excelente trayectoria de las emisiones, que han descendido a un ritmo medio anual del 2,3% desde 2008, frente a un aumento promedio de las pernoctaciones del 1,7% anual.

Renovado acuerdo de colaboración

El presidente de Cehat, Jorge Marichal, destacó durante la presentación que “los datos de este informe demuestran que el compromiso del sector hotelero con la sostenibilidad es firme y medible”, subrayando que los hoteles españoles “están creciendo, creando empleo y, al mismo tiempo, reduciendo su impacto ambiental”, un equilibrio que, a su juicio, es fruto de “años de esfuerzo, inversión, profesionalización y responsabilidad empresarial”.

Por su parte, el director del Área de Hoteles y Turismo de BCC-Grupo Cajamar, Jaume Julià, señaló que el sector cuenta con grandes oportunidades para liderar la transición hacia un modelo más responsable y competitivo. En este sentido, apuntó a la innovación y la digitalización como palancas imprescindibles para la gestión eficiente de los recursos, la mejora de la experiencia del cliente y la optimización de los procesos internos. Julià recordó además el papel de Cajamar como entidad colaboradora del sector, facilitando financiación, conocimiento y acompañamiento a las empresas hoteleras en su transformación sostenible.

En este contexto, Grupo Cooperativo Cajamar ha renovado su acuerdo de colaboración con Cehat, reforzando su apoyo al sector hotelero a través de financiación a medida, soluciones de digitalización y proyectos orientados a la sostenibilidad y la modernización de los establecimientos. Ambas entidades han respaldado además el informe Hotel Monitor, una herramienta de análisis clave para la competitividad y la toma de decisiones en el ámbito alojativo.

La jornada se completó con un debate centrado en las claves para navegar en tiempos de cambio, en el que expertos del sector reflexionaron sobre los retos que afrontan las empresas turísticas en un escenario marcado por la volatilidad económica, la transformación tecnológica y los nuevos hábitos del consumidor, así como sobre los factores que determinarán la competitividad del turismo en los próximos años.